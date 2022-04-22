«الفطيم للمشروعات التجارية» تطلق برنامج الولاء والعناية من «فولفو»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، عن إطلاق «برنامج الولاء والعناية» في الإمارات خلال شهر رمضان الكريم والذي يضم مجموعة من المزايا المتنوعة تسهم في إبقاء سيارة فولفو في حالة ممتازة.

ويمكن للعملاء الاستمتاع براحة البال المطلقة مع برنامج الولاء من فولفو وبمجموعة من المزايا تشمل الفحص المجاني الشامل للمركبة في 15 نقطة وحسومات تصل إلى 20% على رسوم الصيانة وقطع الغيار والإكسسوارات وخدمة الاسترداد المجانية.

وقال أوسكار ريفولي، المدير العام في الفطيم للمشروعات التجارية: تسعى الشركة دائمًا لتقديم حلول وخدمات متكبرة تمنح مالكي سيارات فولفو قيمة مضافة، وسيكون شهر رمضان المبارك هذا العام مناسبة لاستعراض الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء بعد شراء سيارة أحلامهم من وكلاء فولفو. ونفتخر بتقديم برنامج الولاء الذي يمنح العملاء المخلصين مزيدًا من راحة البال عند شراء سيارة فولفو.

ولا يقتصر البرنامج الجديد من فولفو على ما سبق، بل إنه يخول العملاء الاستفادة من عروض التقسيط الشهري التنافسية التي تبدأ من 2599 درهمًا إماراتيًا في الشهر عند الشراء من مجموعة فولفو، وكذلك من خدمة المساعدة على مدار اليوم لمدة 3 سنوات والتأمين الشامل لمدة 5 سنوات، وخيار الشراء من دون تخصيص دفعة أولى* والتأمين على قطع الغيار مدى الحياة ما يجعل تجربة قيادة فولفو أكثر سهولة ومتعة.

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