«جمعة الماجد» تعلن عن حملة رمضانية لسيارات «هيونداي»

المصدر: دبي - البيان

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حرصاً منها على نشر الفرح والاحتفال بشهر رمضان المبارك، أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الإمارات، عن حملتها الحصرية لعملائها عبر مجموعة السيارات لهذه العلامة التجارية.

وتم إطلاق الحملة التي تستمر حتى 2 مايو 2022 تحت عنوان «نحو بدايات جديدة»، كدلالة على الرحلات التي يمكن للعملاء الشروع فيها، من خلال شرائهم طرازات هيونداي الجديدة، مع الحصول على مزايا إضافية.

وتقدم الحملة الضمان من الشركة المصنعة لخمس سنوات/ 100,000 كيلومتر، إلى جانب المساعدة على الطريق لنفس المدة على جميع المشتريات الجديدة. ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من تأجيل الدفع لمدة تصل إلى 4 أشهر، إلى جانب استبدال سياراتهم القديمة بأي سيارة جديدة من هيونداي، والحصول على صفقات حصرية.

وفي إطار الحملة ذاتها، أصبحت أكثر الموديلات المفضلة من هيونداي، بما في ذلك «توسان» و «باليسيد» و «ستاريا» و «سانتا في»، فضلاً عن جميع المزايا المذكورة على مدار الشهر.

أما الأشخاص الذين يبحثون عن سيارة عائلية لقيادتها قبل تناول الإفطار والانضمام إلى الأهل والأصدقاء على الموائد الرمضانية خلال الشهر الفضيل، تقدم «باليسيد» و «سانتا في»، أفضل الخيارات العائلية، كما يمكن للعملاء أيضاً اختيار «ستاريا»، السيارة الاستثنائية من هيونداي التي تجسد مستقبل التنقل متعدد الأغراض. وتتوافر ضمن العرض الرمضاني سيارة «توسان» الجديدة كلياً التي ترسي معايير متميزة لسيارات الدفع الرباعي بتصميمها المبتكر لتكسب سائقها شعوراً يتجاوز فئتها.

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