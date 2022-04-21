كافيه لـ«بورشه» يجمع عشاق السيارات والقهوة والثقافة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «DRVN Coffee»، الكافيه الشهير ذو الطابع المميز المرتبط بالسيارات في دبي في جزيرة بلوواترز، عن تعزيز شراكته مع بورشه من خلال تعميق التعاون مع صانع السيارات الألمانية الرائدة وتغيير اسمه رسمياً إلى «DRVN by Porsche». ووقع المكتب الإقليمي، بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا م. م.ح، وشركة النابودة للسيارات الوكيل الرسمي لبورشه في دبي والإمارات الشمالية، اتفاقية التعاون مع إدارة DRVN Coffee.

واحتضنت الإمارات فكرة الجمع بين «للسيارات والقهوة» بأسلوب استثنائي لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم، حيث جمعت بين تذوق القهوة الفاخرة التي يصنعها أمهر صانعي القهوة والسيارات النادرة والكلاسيكية والشهيرة في أجواء مناسبة للعائلة بأكملها.

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح: كانت شراكتنا مع DRVN Coffee ناجحة للغاية، وقد بدأت في نوفمبر الماضي في الفترة التي سبقت إطلاق مهرجان «رموز بورشه»، حيث عرض مقهى DRVN Coffee مجموعةً من سيارات متحف بورشه الأكثر تميزاً من مدينة شتوتغارت خلال الأيام الأولى من افتتاح فرعه الجديد في دبي.

ويتميز DRVN Coffee بالأجواء المناسبة للعائلات وعشاق السيارات على حد سواء، ونعتقد أنه مكان مثالي لتعزيز التقارب بين أفراد المجتمع الذين يجمعهم الشغف بالسيارات السريعة والقهوة الفاخرة والمأكولات اللذيذة.

وستُعرض مجموعة من السيارات الكلاسيكية والنادرة، على غرار السيارات التي شاركت في مهرجان «رموز بورشه»، أحد أكبر التجمعات للسيارات الكلاسيكية في المنطقة، بالتناوب لاستقطاب مزيد من الزوار في DRVN by Porsche من أجل مشاهدة سيارات متحف بورشه والسيارات الخاصة بهواة جمع السيارات.

وسيمهد هذا العرض للسيارات الكلاسيكية الطريق لإقامة مجموعة من الأنشطة الموسمية على مدار العام احتفالاً بالمناسبات المهمة بما فيها شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى «معرض الرموز». وفي نهاية العرض سيتم إطلاق النسخة الثانية من مهرجان «رموز بورشه» المقرر إقامتها في نهاية هذا العام.

وقال راشد الفهيم، مؤسس DRVN Coffee وأحد هواة جمع السيارات، إن وجود سيارات السباق التاريخية من بورشه إضافة إلى السيارات الكلاسيكية يتوافق تماماً مع رؤية هذا الكافيه الفريد من نوعه لدمج الشغف بالسيارات مع الثقافة المحلية والعالمية.

وأضاف: لقد أدركت بورشه الهدف من فكرة تأسيس DRVN Coffee بشكل كامل، وتمثل شراكتنا انسجاماً مثالياً بين علامتين تجاريتين متشابهتين في التفكير منذ اليوم الأول. نتطلع في DRVN by Porsche لتطبيق الأفكار الملهمة التي نخطط لها والسيارات التي سنعرضها. كما نتطلع لعرض أعمال الفنانين الإقليميين مثل «دوزي دريمز» و«رامي عفيفي»، حيث تم تأكيد عرض أعمالهم ضمن مجموعة بورشه.

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