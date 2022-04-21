«العربية للسيارات» تفتتح أول مركز خدمة حصري لعلامة رينو في دبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، أول مركز خدمة حصري لعلامة رينو في دبي.

ويقع المركز بجوار صالة عرض رينو على شارع الشيخ زايد، وقرب محطة مترو الصفا، وتم افتتاحه في حفل حضره مارك كارسون، مدير تجربة العملاء والجودة في إفريقيا والشرق الأوسط والمحيط الهادئ في رينو، وصلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات، ويوسف أبو العايش مدير عام الخدمة في العربية للسيارات، وعدد من المديرين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وقال صلاح يموت: يسعدنا الإعلان عن الافتتاح الرسمي لأول مركز خدمة حصري لعلامة رينو في دبي، لاسيما وأن هذا المرفق يمثل خطوة مهمة أخرى في رحلتنا لتحقيق التحول في عملياتنا لخدمة عملائنا، وضمان رضاهم من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في كل ما نقدمه لهم.

وسيقدم المركز الخدمة السريعة في غضون 60 دقيقة، ويمتاز بوجود منطقة أوسع للخدمة، وساعات تشغيل لفترات أطول لضمان راحة العملاء، والاستفادة من خبرة الفنيين المحترفين الذين تلقوا أعلى مستويات التدريب من الشركة المصنعة لضمان توفير خدمات بأعلى مستويات الجودة.

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