«فورد موستانج» تحافظ على تصنيفها كأكثر سيارة كوبيه رياضية مبيعاً في العالم

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة فورد بذكرى إطلاق موستانج الثامنة والخمسين، بالإضافة الى فوزها للعام السابع على التوالي بلقب سيارة الكوبيه الرياضية الأكثر مبيعاً في العالم، وفقاً لنتائج تحليل فورد لبيانات التسجيل في مؤشر أسهم ستاندارد آند بورز 500 العالمي.

وتحتفظ موستانج بلقب السيارة الأكثر مبيعاً لعام 2021 بقيادة طراز موستانج ماك1 التي تمتاز بمحرك V8 بسعة 5.0 لترات، وسيارة موستانج شيلبي GT500® المجهزة لحلبات السباق، وهي أقوى سيارات فورد في الشوارع وأكثرها تقدماً على الإطلاق في حلبات السباق والمسارات المخصصة بسباقات دراغ.

وقال كومار جالهوترا، رئيس شركة فورد بلو: عندما يدخل عشاق السيارات حول العالم إلى سيارة موستانج، فإنهم يشعرون بالحرية ويختبرون تجربة الطريق المفتوح. ويأتي هذا الشعور إلى جانب التصميم الأيقوني للسيارة وتقنيات نقل الحركة الرائعة والمجتمع العالمي الشغوف بها. وكل ذلك يسهم في جعل موستانج السيارة الرائدة في أعلى مبيعات للعام السابع على التوالي.

ووفقاً لبيانات فورد الداخلية، مازالت الولايات المتحدة موطن أقوى طلب على سيارة موستانج وتمثل 76% من المبيعات العالمية. أما الأسواق الأخرى التي شهدت نمواً في مبيعات موستانج خلال عام 2021 فتشمل:

نيوزيلندا بنسبة 54.3% والبرازيل بنسبة 37.3% وكوريا الجنوبية بنسبة 16.6%. وبالنسبة لمن أرادوا أن يحصلوا على سيارة موستانج فقد ساهموا بتضاعف طلبات البيع بالتجزئة تقريباً خلال عام 2021 مقارنةً بالعام الذي سبقه.

وتتطلع فورد إلى مواصلة هذا النجاح من خلال خمسة إصدارات خاصة وجديدة في مجموعتها وتشمل، سيارة موستانج آيس وايت (متوفرة أيضاً بطراز موستانج Mach-E) وطراز شيلبي GT500 هيريتاج إيديشن وجي تي كاليفورنيا سبيشال وكوستال ليميتيد وستيلث. وهناك إصدار خاص لكل مستويات الأداء وعشاق السيارات الرياضية من موستانج إيكوبوست إلى شيلبي GT500.

وتأتي موستانج بثمانية خيارات ألوان جديدة في عام 2022، وتضم لون كود أورانج الحصري في سيارة فورد شيلبي GT500.

بينما يعود لون بريتاني بلو ميتالك خصيصاً لطرازات شيلبي GT500 هيريتاج وكوستال ليميتيد. وتتوفر ألوان جديدة إضافية ضمن المجموعة وتشمل الأزرق بلو ميتالك والبرتقالي سايبر أورانج ميتالك والرمادي دارك ماتر جراي ميتالك والأخضر إربشن جرين ميتالك وجرابر بلو ميتالك والأرجواني ميستشيفيوس بربل ميتالك.

كما حققت سيارة موستانج Mach-E، أحدث طراز في عائلة موستانج، نجاحاً كبيراً في عام 2021 كواحدة من أهم منتجات فورد. وإضافةً إلى المبيعات القوية للسنة الأولى، حصدت سيارة موستانج Mach-E جوائز قيّمة بما فيها أفضل سيارة مرموقة في أمريكا الشمالية لهذا العام، وأفضل سيارة كهربائية لعام 2021 وجائزة السيارة الأفضل من «أواردز» لعام 2021 وجائزة أفضل شراء لعام 2022 من «كيلي بلو بوك». كما تم مؤخراً اختيار موستانج Mach-E في التصفيات النهائية لجوائز السيارة الأبرز في العالم لسنة 2022.

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