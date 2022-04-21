وصول «باترول سوبر سفاري 2022» لصالات عرض «المسعود للسيارات» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «المسعود للسيارات»، التابعة لمجموعة «المسعود» والموزع الحصري لسيارات «نيسان» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن وصول السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات «نيسان باترول سوبر سفاري» 2022، إلى صالات عرضها في أبوظبي.

ويتميز تصميم طراز 2022 الجديد خصائص وتحسينات جمالية وتكنولوجية شاملة، والتي من المتوقع أن تستقطب اهتماماً كبيراً بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للأسواق الإقليمية. ويأتي الإصدار الأخير امتداداً لإرث طراز «باترول» العريق في الشرق الأوسط، والذي يتفرّد بسمات القوة وإمكانات السيارة الهائلة للقيادة على الطرق الوعرة.

وقال بشير جميّل، مدير عام مبيعات «نيسان» في «المسعود للسيارات»: يتمتع هذا الإصدار الجديد بشعبية كبيرة بين عشاق المغامرات في المنطقة.

حيث تمثّل سيارة «نيسان باترول سوبر سفاري» جزءاً لا يتجزأ من ثقافة هذه المنطقة. وتتميز السيارة بقدرتها على مواجهة أقسى ظروف الطرقات والتضاريس دون المساومة على خصائص الراحة والفخامة. كما تلاقي «سوبر سفاري» طلباً واسعاً في أبوظبي، وذلك انطلاقاً من طبيعة المدينة بصفتها مركزاً للأنشطة الخارجية والمغامرات الصحراوية.

وأضاف جميّل: إنه لمن المدهش حقاً أن نرى حجم الاهتمام الكبير الذي لاقته سيارة «نيسان باترول سوبر سفاري» بين فئة العملاء من الشباب في أبوظبي، إذ يمثلّون ما نسبته 48% من عملاء هذه السيارة. كما سجلنا نمواً بين عام 2020 وعام 2022 في قاعدة عملائنا لهذا الطراز من الإناث، مما يشير إلى توجه الشابّات لنمط الحياة النشط الذي توفره المدينة ورغبتهم المتزايدة في الانخراط في المغامرات الصحراوية.

وتتوافر سيارة «نيسان باترول سوبر سفاري» بثلاثة ألوان جريئة، وهي الأسود والأبيض والذهبي، والتي تتيح للسائقين إمكانية إضافة لمسات من اللون الرمادي أو الذهبي لتزيين سقف السيارة، ومصدّاتها، وأغطية العجلات الخارجية، والإطار الاحتياطي.

ويعدّ اللون الأبيض للسيارة الأكثر رواجاً في أبوظبي، في الوقت الذي أظهرت فيه فئة العملاء من الإناث انجذاباً للون الأسود المصحوب بلمسات من اللون الرمادي في عامي 2021 و2022. كما تعكس شارة «سوبر سفاري» الموجودة على جانب المركبة مظهراً بارزاً، والمدعومة بعجلات ألمنيوم بقياس 17 بوصة، والذي يجعل من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لافتة للأنظار.

كما تضفي المقصورة الداخلية بمقاعدها الجلديّة لمسة فريدة من تصميم «سوبر سفاري» المميز. وتتيح السيارة للسائقين، إلى جانب التمتع بنظام الترفيه الصوتي المدمج مع الهواتف الذكية عبر تطبيق «آبل كار بلاي» Apple CarPlay، إمكانية الاستفادة من الشاحن اللاسلكي الجديد لرفع مستوى الراحة.

وفي إطار المساعي الرامية للارتقاء بالأداء القوي للسيارة، تمت إضافة محرك مكون من 6 أسطوانات، سعة وقود 4.8 لترات، بقوة 280 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 451 نيوتن متر.

وإلى جانب تجهيزها بنظام التحكم بتوقيت الصمام VTC، ونظام نيسان للتحكم بالحقن NICS، وناقل الحركة اليدوي خماسي السرعات، أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي خماسي السرعات، تقدّم «باترول سوبر سفاري» أداءً لا يضاهى على الطرق الوعرة وسرعة عالية على الطريق السريع.

كما يعزّز كل من ناقل الحركة المصمم على خط مستقيم والقفل التفاضلي الخلفي من أداء سيارة «باترول»، متيحاً إمكانية استكشاف الأماكن التي لا يمكن للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأخرى الوصول إليها.

وتماشياً مع تصميمها لخوض المغامرات على الطرق الوعرة، تم تعزيز أداء باترول بعوامل عديدة أهمها زاوية ثبات أوسع، وتماسك أكبر على جميع المنحنيات، بالإضافة إلى توسيع نطاق السلامة لزاوية ارتفاع المقدمة وزاوية ارتفاع الخلفية ومساحة الارتفاع عن الأرض. ويؤمّن نظام التعليق بالنوابض الحلزونية المتينة والمزود بمخدات تلسكوبية لامتصاص الصدمات وقضيب التوائي، للتحكّم التام أثناء القيادة على كافة التضاريس.

وبالإضافة إلى التوجيه المعزز إلكترونياً الذي يضمن التحكم السهل بالسيارة عند السرعات المنخفضة والعالية، زوّدت باترول سوبر سفاري بمجموعة من مزايا التنقل الذكي من نيسان لتوفير تجربة قيادة أكثر أماناً واتصالاً.

وتتضمن هذه المزايا نظام التحكم بثبات السرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة SRS، ونظام التحكم الديناميكي بالسيارة الذي يمنع التوجيه المحدود أو الزائد من خلال خفض سرعة المحرك واستخدام الفرامل بشكل فردي على عجلات محددة عند دخول المنعطفات أو تخطّيها.

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