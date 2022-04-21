«الطاير للسيارات» تسلّم «فورد إف-150 رابتور» لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

المصدر: دبي - البيان

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قامت شركة «الطاير للسيارات»، إحدى أبرز الوكالات المختصة بتجارة السيارات في الإمارات والموزع الرسمي لسيارات «فورد»، بتسليم سيارة «فورد إف-150 رابتور» إلى «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف».

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من شركة «الطاير للسيارات» برئاسة سعيد حميد الطاير، المدير العام للشركة، إلى مقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للاطلاع على الدور الرائد الذي تقوم به المؤسسة لخدمة المجتمع. وكان في استقبال الوفد خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والذي أكد أهمية الشراكة الفاعلة بين إسعاف دبي ومجموعة الطاير لخدمة المجتمع.

واطلع حميد الطاير والوفد الزائر على أفضل الممارسات والخدمات التخصصية التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للمتعاملين والمجتمع بشكل عام، ولا سيما دورها البارز في مواجهة أزمة «كوفيد 19» بمنتهى الاحترافية والمهنية. واطلع الوفد كذلك على أسطول مركبات الإسعاف التابعة للمؤسسة، بما في ذلك وحدة الأمومة، ووحدة العناية بالقلب، والمستجيب الأول، بالإضافة إلى مركبة إسعاف كبار الشخصيات التي نالت إعجاب الطاير وأثنى على جودة تطويرها كمركبة إسعاف.

وسيتم استخدام سيارة «فورد إف-150 رابتور» الجديدة كمركبة إسعاف من نوع «مستجيب أول» للحالات الطبية الطارئة التي تتطلب السير في الأراضي الوعرة، حيث تضمن وصول المسعفين عبر جميع التضاريس. وتنضم هذه السيارة إلى أسطول مركبات «فورد» الذي توظفه «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» لدعم وحدات خدمات المستجيب الأول، وفرق المسعفات، ورعاية الأمومة، وأطباء الطوارئ، بالإضافة إلى رعاية المرضى المتخصصة.

وبهذه المناسبة قال سعيد حميد الطاير، العضو المنتدب لشركة «الطاير للسيارات»: «يسعدنا أن ندعم الجهود الرائعة لـ «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» التي لطالما لعبت دوراً فعالاً في إنقاذ الكثير من الأرواح ودعم سكان دبي في الأوقات الحرجة».

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: تنطلق علاقات الشراكة بين مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركائها في القطاع الخاص من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية في جميع القطاعات.

حيث تتكامل الجهود لخدمة المجتمع وإيجاد آفاق لعمل مشترك مليء بمقومات الابتكار لإيجاد أساليب تخدم كافة شرائح المجتمع، وحقيقة علاقتنا بمجموعة الطاير علاقة قوية وشراكتنا بها شراكة استراتيجية نحرص على استدامتها وتطويرها، ونحن سعداء بمبادرة مجموعة الطاير بتسليمنا سيارة فورد إف-150 رابتور التي ستنضم لأسطولنا الإسعافي لتخدم خدمة المستجيب البري التخصصية كونها سيارة دفع رباعي.

وسبق لشركة «الطاير للسيارات» أن منحت «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» ثلاث سيارات «فورد»، بما في ذلك «موستانج»، لدعم احتياجات الاستجابة الأولى؛ فضلاً عن قيام المؤسسة بشراء 105 مركبات تتنوع بين الإسعاف والمستجيب الأول. وتتسم هذه المركبات بالموثوقية وسهولة التعامل وتكاليف التشغيل المنخفضة والمحركات القوية، مما يمكّن الفرق الطبية من الوصول بسرعة إلى المناطق التي تتطلب مساعدة طبية عاجلة.

وتوفر شبكة مراكز خدمات شركة «الطاير للسيارات» والمنتشرة في جميع أنحاء الإمارات دعماً ممتازاً لعمليات ما بعد البيع بغية ضمان سير عملياتها بسلاسة وسهولة.

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