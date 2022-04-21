«بورشه» تسجل أعلى مبيعات ربعية في المنطقة خلال 9 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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سجلت «بورشه» الشرق الأوسط وأفريقيا بداية قوية في عام 2022، حيث حققت زيادة بنسبة 25% في المبيعات خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. كما سجلت أيضاً أعلى معدل طلبات شراء في الربع الأول 2022 منذ تأسيس مكتبها الإقليمي في دبي في عام 1999.

وبلغ إجمالي مبيعات المكتب الإقليمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى 2572 سيارة جديدة، فيما يعتبر أعلى معدل منذ عام 2013. وسلمت الشركة 1.051 سيارة جديدة للعملاء في شهر مارس وحده، مسجلة أعلى مبيعات لها في شهر مارس على مدار تسع سنوات.

وقال الدكتور مانفريد بروينل، الرئيس التنفيذي لبورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، إن هذه البداية الجيدة للعام 2022 تشجعنا على مواصلة الأداء القوي الذي بدأ في عام 2021، وقال: شهدنا في العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في معدل طلبات الشراء، مما مهد الطريق أمام نتائج هذا العام. وتُظهر نتائج الربع الأول شغف المنطقة بسياراتنا المبتكرة التي تلبي متطلبات العملاء.

واستمراراً لقوة مبيعات عام 2021، حققت مبيعات سيارة كايَن الرياضية الفخمة زيادة كبيرة بنسبة 86% مقارنة بالربع الأول من عام 2021. وتم تسليم 1.140 سيارة جديدة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، فيما يمثل 44% من إجمالي عمليات تسليم السيارات الجديدة. ولم تُظهر فئة SUV أي علامات لتراجع شعبيتها بين العملاء، فقد حافظت سيارة مَكان على المركز الثاني ضمن السيارات الأكثر مبيعاً، محققة 32% من إجمالي المبيعات، بزيادة قدرها 16% خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.

وحلت سيارة 911 الرائدة في المركز الثالث ضمن أكثر سيارات بورشه مبيعاً بنسبة بلغت 11%، وجاءت بعدها سيارة تايكان الكهربائية بالكامل والتي حافظت على نسبة مبيعاتها. وحققت مبيعات باناميرا نمواً كبيراً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 92%. وعزز طرح سيارة 718 كايمن GT4 RS مبيعات مجموعة طرازات 718 والتي حلت في نهاية الترتيب.

وجاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الأولى من حيث المبيعات في المنطقة، وتلتها الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية والهند. ويعود الفضل في النتائج القوية في سوق الهند إلى تنفيذ خطة تطوير الوكلاء التي شهدت مؤخراً افتتاح وكالات جديدة في بنغالور وتشيناي، إضافةً إلى إنجاز أعمال تطوير مركز الخدمة في دلهي.

وأضاف الدكتور بروينل: كان أداء شركتنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية رائعاً، وبذل وكلاؤنا جهوداً كبيرة، وأود أن أشكرهم على التزامهم بتحقيق أفضل النتائج، مع التركيز على تعزيز الأعمال في المستقبل.

وأردف: نتبع ذلك النهج أيضاً في شركتنا، فبالنسبة لنا، تعتبر الأفكار المبتكرة التي تتجاوز جوانب العمل التقليدية أمراً ضرورياً لتلبية متطلبات العملاء وشغفهم. وتماشياً مع ذلك، تعمل بورشه الشرق الأوسط جاهدة على التخطيط لاستضافة مهرجان «رموز بورشه 2022» بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي.

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