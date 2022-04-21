«الإمارات للسيارات» تحصل على جائزة من «مرسيدس-بنز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حظيت «شركة الإمارات للسيارات»، الوكيل العام المعتمَد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، بالتكريم من شركة «مرسيدس-بنز الشرق الأوسط» نظراً لأدائها العام الاستثنائي وتميّزها في الأعمال، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «مرسيدس-بنز» العامّة للوكلاء لسنة 2021. وجرى تنظيم هذا الحفل السنوي بواسطة «مرسيدس-بنز الشرق الأوسط»، وحضره كافة الوكلاء من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وكان قد تم ترشيح «شركة الإمارات للسيارات» ضمن 10 من الفئات الـ15 لهذه الجوائز شاملة المبيعات، خدمات ما بعد البيع، التسويق، رحلة العميل وتطوير مهارات الموظَّفين. وكسبت الشركة جائزة «أفضل أداء في مبيعات AMG» بالإضافة إلى الجائزة الكبرى المتمثِّلة بلقب «أفضل موزِّع عام لسنة 2021» والتي جرى تقديمها في نهاية الحفل من قِبَل الفريق الإداري المنظِّم للجوائز، وبوجود المغنّي والمؤلّف والمنتِج الموسيقي الأمريكي الشهير ويليام جايمس أدامز جونيور.

وقال أحمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفهيم» التي تنضوي تحت مظلّتها «شركة الإمارات للسيارات»: نحن نعيش في عصر يشهد تقلّبات كثيرة، وهذه الجوائز تؤكّد التزامنا بتعزيز رضى العملاء باستمرار والتميّز عبر اعتماد أساليب جديدة ومبتكَرة. وباعتبارنا الشركة الأبرز ضمن «مجموعة الفهيم»، فإننا نسعى دوماً لرفع المعايير في كل ما نقوم به – والافتتاح الأخير لصالة عرض البوتيك الأولى من نوعها لسيارات «مرسيدس-بنز» في «ياس مول» بأبوظبي هو دليل واضح على هذا. وأودّ بهذه المناسبة أن أتقدّم بالتهنئة لباقي الفائزين والمرشّحين النهائيين.

وفي تعليق له على الجوائز، قال مارتن شولز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «مرسيدس-بنز الشرق الأوسط»: يرتكز هذا التقدير على العمل الجدّي والجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة وفريق عمل «شركة الإمارات للسيارات»، حيث شهدنا على الكثير من التغييرات في الشركة خلال العام 2021، وبالتالي فقد أثمرت كل الجهود التي قامت بها وأدّت لفوزهم بالجوائز القيِّمة، خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار مجموعة التحدّيات التي يواجهها قطاع السيارات في الفترة الأخيرة.

يُشار إلى أنه إضافة للفئات التي فازت بها، تأهّلت «شركة الإمارات للسيارات» للتصفيات النهائية في العديد من الفئات شاملة «حجز المواعيد عبر الإنترنت»، «مرسيدس ME Connect»، «المبادرة الأبرز»، «تطوير مهارات الموظَّفين»، «تجربة العميل الرقمية»، «تجربة العميل الفعلية»، «أداء تجارة القطع»، «الحملة التسويقية»، و«نمو NRCP».

وأضاف شولز قائلاً: يسعدني جداً تقديم الجائزة الأساسية إلى فريق «شركة الإمارات للسيارات» الذي استحقّ الفوز عن جدارة، وذلك نظراً لكل الإنجازات التي حقّقها عبر كل أقسام الشركة. وهذه الجائزة هي تقدير للعمل الدؤوب والتضحيات الهائلة والجهود العالية والالتزام القوي الذي أظهره كل شخص يعمل في «شركة الإمارات للسيارات»، حيث كان هذا محطّ تقدير كبير بين أوساط كل عملاء الشركة.

أما محمد غازي المومني، مدير عام «شركة الإمارات للسيارات»، فعلّق على الفوز بالقول: هذا الإنجاز الرائع يعكس العمل الجبّار والالتزام الكبير الذي تميّز به كامل فريق عملنا طيلة العام. وبفضل الجهود المجتمِعة، استطعنا تخطّي التحدّيات التي واجهتنا، وعبر هذه الروحية إضافة لحسّنا الكبير بالمسؤولية والتفاني والالتزام بتوفير أفضل المنتَجات والخدمات لصالح عملائنا وفق أعلى المعايير، سوف نتمكّن من المضي على الدرب ذاته في المستقبل. ونحن نتطلّع سوياً للاستمرار بتعزيز قدراتنا وخبراتنا ومهاراتنا المكتسَبة في سعينا لتحقيق الأهداف المؤسّساتية وضمان تحقيق الاستدامة والنجاح الدائم للشركة.

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