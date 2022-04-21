"جيلي" الصينية تتحدّى "تسلا" بسيارة كهربائية متطوّرة ورخيصة الثمن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت "جيلي" الصينية خلال السنوات الأخيرة عدة نماذج من السيارات الكهربائية المميزة، لكنها قررت هذا العام إطلاق سيارة منافسة من حيث المواصفات ورخيصة الثمن بنفس الوقت.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن "جيلي" تستعد لإطلاق سيارة هاتشباك متوسطة الحجم ستجمع ميزات السيارات الشبابية والعائلية بنفس الوقت، وستأتي كنموذج مطور عن سيارات EX3 التي طرحتها سابقا، بحسب "روسيا اليوم".

وستحصل المركبة الجديدة على تصميم مميز للواجهة الأمامية، وستزود بمصابيح وكشافات ضباب فريدة التصميم أيضا، أما هيكلها فسيكون بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 176 سم، ارتفاعه 155 سم، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيه 248 سم.

وستحمل قمرة هذه السيارة طابع المركبات الكهربائية الحديثة، إذ ستخلو واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تقريبا، وستزود الواجهة بشاشتين، واحدة قبالة السائق وأخرى لمسية بمقاس 10.25 بوصة تتموضع في منتصف الواجهة.

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