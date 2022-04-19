"تسلا" تستغني عن شاحنها المحمول المجاني مع سياراتها الجديدة

المصدر: البيان

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قررت شركة "تسلا" التوقف عن تضمين حزمة الشاحن المحمول المجاني، مع طلبات سياراتها الكهربائية ‏الجديدة.‏

وأوضح رئيس "تسلا"، الملياردير، إيلون ماسك، أن السبب وراء القرار هو "أن إحصائيات استخدام الشاحن المحمول كانت منخفضة للغاية، لذا بدت مهدرة"، حسب تغريدة له على "تويتر".

وأضاف ماسك أن "تسلا" ستوفر بدلا من ذلك حزمة Gen 2 (المستوى 1) لأصحاب السيارات الجديدة بشكل منفصل بسعر أقل هو 200 دولار، بعد أن كان سعره هو 275 دولارا.

وتسمح حزمة الشاحن المحمول للسائقين بشحن سياراتهم الكهربائية من منفذ منزلي قياسي بجهد 110 فولتات، كما تتوافر محولات أخرى للشراء بشكل منفصل.

وأثار قرار شركة "تسلا" بالتخلص من الشاحن المحمول المجاني ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الرافضين له، وتأكيدهم أنه من المريح أن يكون معهم الشاحن أثناء السفر، وما بين المؤيدين الذين يعتبرونه غير ضروريا، وأنه يمكن لمالكي سيارات "تسلا" شحن سياراتهم من شاحن حائط مثبت في منزلهم أو في محطة شحن.

يشار إلى أنه في العام 2020، توقفت شركة "أبل" الأمريكية عن تضمين أجهزة الشحن مع أجهزة هواتف "آيفون" الجديدة، وحذت شركات "غوغل" و"سامسونغ" حذوها.

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