«هيونداي» تطلق «باليسيد» الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيونداي النقاب عن النسخة المحسنة والمجددة بشكل كبير من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات SUV باليسيد، وذلك في معرض نيويورك الدولي للسيارات، وتأتي باليسيد الجديدة بتصميم جديد لملامحها الخارجية والداخلية، وبباقة جديدة من تجهيزات التقنية الخاصة بالترفيه والسلامة، وأنظمة متقدمة لمساعدة السائق.

وبهذه المناسبة، قال أولاباسي بويل، نائب الرئيس لتخطيط المنتجات واستراتيجية التنقل في شركة هيونداي موتور أمريكا الشمالية. توفر هيونداي باليسيد المحسنة عنصر الجذب التصميمي والتجهيزات اللائقة بكونها كبيرة عائلة سيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في هيونداي، وأضاف: «لقد أصبحت باليسيد أكثر من أي وقت مضى سيارة العائلات المتفوقة والتي تصلح للاستخدام اليومي وللرحلات الطويلة التي تترك أحلى الذكريات».

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