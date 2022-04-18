«العربية للسيارات» تحصل على الجائزة المتخصصة لقطاع التجزئة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن فوزها بالجائزة المتخصصة لقطاع التجزئة للعام الثامن على التوالي.

ونالت الشركة هذا التكريم من اقتصادية دبي خلال حفل توزيع جوائز تميز الأعمال في نسختها الثامنة والعشرين. ويمثل الفوز هذا العام لحظة مليئة بالفخر، لاسيما وأنها المرة الأولى التي تحظى فيها العلامات التجارية الثلاث جميعها بالتقدير اعترافاً بتميز عملياتها وخدماتها.

وفازت الشركة بهذه الجائزة بعد أن حققت جميع صالات عرض نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة درجات ممتازة على مدار العام. ويمثل الفوز احتفالاً بالمساعي المستمرة من جانب الشركة للوصول إلى أعلى مستويات الكمال، من خلال اتخاذ العملاء المحور الرئيسي لكل ما تفعله. ومن هذا المنطلق، تحرص الشركة على توفير تجربة مبيعات تجزئة استثنائية.

وذلك من خلال توظيفها الحلول الرقمية وتقديم الخدمات وفق طلبات عملائها كعوامل أساسية متكاملة ضمن نهجها. وأسهمت هذه الرؤية في تحويل بيئة البيع بالتجزئة من المعاملات التقليدية إلى طابع عصري مبتكر، لتضمن فوزها بهذه الجائزة المرموقة.

ويبرز التقدير الذي حظيت به العربية للسيارات نموذج عملها المرتكز على العملاء، حيث تضع تجربتهم في صميم عملياتها. ومن خلال اتباع أقصى درجات الشفافية، ومشاركة المعلومات الكاملة مع العملاء لتمكينهم من اتخاذ أفضل القرارات عند الشراء، تنجح الشركة في الاستحواذ على الاهتمام العالي لحملاتها الاستثنائية.

وتركز الشركة بشكل دائم على ضمان السعادة لعملائها وأعلى مستويات الجودة في خدماتها، مع تطبيق أعلى معايير النظافة والسلامة. وسبق للشركة أن حصلت على العديد من الجوائز التي تقدمها هيئات حكومية عديدة كشهادة على اهتمامها الفائق بالعميل، الأمر الذي يؤكد على اتباعها أفضل الممارسات في جميع المجالات، وحرصها على تحقيق الابتكارات المعاصرة داخل صالات العرض.

ولا تدخر العربية للسيارات أي جهد لتمكين العملاء وضمان راحتهم ومعرفتهم وسلامتهم، لتحصد بفضل هذا النهج الجائزة ذاتها في دوراتها للعامين 2016 و2018 لعلامة نيسان، وفي العامين 2017 و2019 لإنفينيتي، وفي 2015 و2020 لرينو.

وفي إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمعايير خدمة العملاء، طورت دائرة التنمية الاقتصادية برنامج دبي للخدمة المتميزة، وهو برنامج المتسوق السري ربع السنوي للوقوف على مستويات الأعمال التجارية، من خلال تقييم عمليات وسياسات الشركات، إلى جانب تعزيز التميز في معايير خدمة العملاء في القطاع الخاص، وتقدير الشركات التي تقدم خدمات ممتازة بمستويات استثنائية لعملائها.

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