«نيو أوتو»: زيادة في الطلب على السيارات الكهربائية في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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بعد بدء تشغيل أول منشأة صناعية في دولة الإمارات لتصنيع السيارات الكهربائية ووفقاً لرسالة دولة الإمارات أن تصبح من الدول الرائدة عالمياً في مجال بيع وتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية، أعلنت شركة نيو أوتو للسيارات عن استيراد أول دفعة من السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة من دفعة فولكس فاجن نوع ID4 Crozz Pure+.

وقال بلال نصر الرئيس التنفيذي لشركة نيو أوتو للسيارات: «منذ انطلاق ثورة السيارات الكهربائية، شهد السوق زيادة في الطلب عليها وخصوصاً في الآونة الأخيرة مع تنوع متطلبات المستهلكين وازدياد الوعي البيئي لديهم إضافة إلى أسباب أخرى مثل ارتفاع أسعار البنزين عالمياً وتلبية لرؤية دولة الإمارات لتوفير مجموعة متنوعة من المركبات الصديقة للبيئة، قامت نيو أوتو أخيراً باستيراد أول دفعة من سيارات فولكس فاجن الكهربائية وهي أحدث عروضنا الجديدة لجميع الراغبين في اعتماد الطاقة الكهربائية بدلاً من الوقود، ومما لا شك فيه أن تحصل زيادة ملحوظة وإقبال كبير على شرائها محلياً وعالمياً إذ تطمح الكثير من الدول مثل الصين إلى بلوغ نسبة 50% في نهاية عام 2022».

من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 32.1% من عام 2019 - 2025، فقد أسهمت سيارات الركاب وحدها بنسبة 95.1٪ في الإيرادات في عام 2021، كما يشهد سوق بيع السيارات في الدولة زيادة كبيرة في نشاطه مع تزايد الوسائل الترويجية والتسويقية التي تجد إقبال شريحة كبيرة من المهتمين من تجار ومستهلكين.

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