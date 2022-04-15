«غولف جي تي آي».. تحديثات عديدة بإطلالة جميلة

المصدر: دبي - البيان

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أجمع عشاق الصانع الألماني «فولكسفاجن» في الإمارات على أن آخر إصدار من سيارة «غولف جي تي آي» هو الأفضل في تاريخ العلامة العريقة من هذه السلسلة، والتي كشفت تحديثاتها العديدة عن لمسات أكثر شراسة لتعطي إطلالة جميلة وقوية مدعومة بتجهيزات فنية مستقبلية كثيرة، وخاصة من ناحية قوة محركها.

وحصلت السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 290 حصاناً مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ425 نيوتن لكل متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات.

وجاءت هذه السيارة الجميلة بشبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى لمسات باللون الأحمر تزين الهيكل الخارجي، بينما ترتكز على عجلات رياضية تتوسطها جنوط معدنية أنيقة متعددة الأضلاع يبلغ قياسها 19 بوصة، مع مرايا جانبية ذات شرائط ضوئية، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية «ليد».

كما احتوت السيارة على مقصورة داخلية تجمع بين أناقة التصميم والأداء الرياضي، بالإضافة إلى حزمة قياسية من وسائل الأمن والسلامة مثل فرامل «إيه بي إس» و«إي بي دي» ومنظومة الوسائد الهوائية، ومستشعرات حركة، وباقة من عناصر التحكم وأنظمة مساعدة قائد المركبة.

كذلك تم تعزيز ديناميكية السيارة والطابع الرياضي والأناقة وسرعة الاستجابة أكثر من السابق. وتأتي السيارة مزودة بتقنيات رائدة، إذ تم تجهيزها بأحدث أنظمة الاتصال ومساعدة السائق من «فولكس واجن»، إلى جانب لوحة العدادات الرقمية الجديدة كلياً، ما يمثل أكبر تحديث تقني في تاريخ السيارة. وتضع السيارة معايير جديدة لفئة السيارات الرياضية المدمجة.

وعلى غرار الطراز السابق، جُهزت السيارة بنظام الدفع الأمامي من فولكس واجن الذي أثبت كفاءة فائقة. وتجسد السيارة السمات الأصيلة لطرز «جي تي آي»، إذ تجمع بين أعلى مستويات الديناميكية والراحة والرشاقة، مع التصميم الأنيق، والتجهيزات المصممة خصيصاً للسائق.

وأصبحت السيارة أكثر انخفاضاً، وأطول، وأفضل ديناميكية، ويتميز التصميم الخارجي الجديد للسيارة بمجموعة من عناصر التصميم الخاصة بطرز «جي تي آي» التقليدية والجديدة. وتمت إعادة تصميم شريط «جي تي آي» بإضافة شريط عرضي متوازٍ من مصابيح «ليد» والمصابيح الخلفية العالية بتقنية «ليد».

وتم تطوير العرض الرسومي لمقصورة القيادة الرقمية القياسية في السيارة الجديدة من خلال إضافة شاشة عرض المعلومات النشطة، والتي يمكن تشغيلها باستخدام زر «View» الجديد على عجلة القيادة. ومن بين التجهيزات الأساسية أيضاً نظام App-Connect والشحن اللاسلكي للهاتف.

ويرتقي هذا الجيل الثامن إلى مستوى أعلى من ناحية ديناميكية القيادة والتصميم والتقنيات الرقمية. وأضاف: تحظى سيارة غولف بشعبية واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة في الشرق الأوسط، ولذلك نحن على يقين بأن عملاءنا سيحبونها بقدر ما نحبها.

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