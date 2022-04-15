«جي إم سي» تطلق «كانيون» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جي إم سي» أن شاحنة البيك-أب القوية والراقية نوع «جي إم سي كانيون» ستنضم إلى مجموعتها الإقليمية للمرّة الأولى، وذلك تنفيذاً لوعدها بجلب أكثر الشاحنات رقياً وقدرة إلى منطقة الشرق الأوسط.

ويُعتبَر «كانيون» اسماً جديداً بالكامل في الشرق الأوسط وسيتم إطلاقه حصرياً بفئة تجهيزات AT4X، علماً أن الستار سيُزاح عنه للمرّة الأولى دولياً هذا الصيف. وستتوفر التفاصيل الإضافية عنه وموعد طرحه إقليمياً في وقت لاحق.

يُذكَر أن فئة تجهيزات AT4 تحظى بمكانة خاصّة بها وهي متوافرة حالياً عبر كامل مجموعة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) وشاحنات البيك-أب من العلامة التجارية في الشرق الأوسط. وتشكّل فئة تجهيزات AT4X التي تم إطلاقها مؤخراً قمّة جديدة في عالم الأداء العالي على الدروب الوعرة، وهي ترتكز على قدرات حقيقية بارزة دون المساوَمة أبداً على الفخامة والتميّز.

ضمن هذا السياق، ترتقي فئة تجهيزات AT4X من «كانيون» بشاحنة «جي إم سي» متوسّطة الحجم إلى المستوى التالي. يُذكَر أنه يتم عبر الصورة الأوّلية لشاحنة «كانيون» إبراز شعارات AT4X التي تحملها، وواقيات الأرضية، وكذلك إطارات ذي حافة قابلة للتثبيت.

وقالت شارون نيشي، الرئيس التنفيذي للتسويق، «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: تفخر «جي إم سي» بصنع مركبات تزخر بروح المغامَرة وتأتي ضمن باقة مفعمَة بالراحة الراقية. وكل هذا يتجسّد في «جي إم سي كانيون» والذي سيتوفّر حصرياً بفئة تجهيزات AT4X الجديدة كلّياً في منطقتنا، حيث لا نساوم مطلقاً على قدرة القيادة فوق الدروب الوعرة بل نرتقي بها لمستويات أعلى، وبالتالي فإننا نرسم معالم طريق متميّز للتجارب الراقية المقترنة مع القدرات الهائلة. ومع طرح هذا الاسم الجديد بالكامل وفئة التجهيزات الجديدة، نستطيع توفير المزيد من الخيارات لعملاء شاحنات «جي إم سي» الذين يمنحون العلامة التجارية الكثير من الولاء، وذلك دون التخلّي أبداً عن وعدنا بصنع الشاحنات الأكثر رقياً والأكثر قدرة على السواء.

وقد يكون «كانيون» اسماً جديداً بالكامل في الشرق الأوسط، إلا أن سمعته تسبقه إلى المنطقة. فهو مصنوع للمغامَرات بحيث يأخذك إلى أي مكان ترغب الذهاب إليه بأسلوب أنيق ومريح. وقد تمت هندسة «جي إم سي كانيون» لعبور أي نوع من التضاريس الأرضية، خصوصاً وأنه يتمتّع بقدرات أداء عالٍ تسمح بعبور الأودية العميقة وتخطّي الكثبان الرملية العالية بسهولة تامّة، وفي الوقت ذاته امتصاص المطبّات على الطرق لتوفير تجربة قيادة سلسة تمنح الكثير من الراحة والرضى.

ويُعتبَر «جي إم سي كانيون» الإضافة الأحدث لعائلة مركبات «جي إم سي» الراقية وذات القدرات العالية في الشرق الأوسط والتي تضم مركبة الـSUV المدمَجة طراز «تيرين»، ومركبة الكروس أوفر طراز «أكاديا»، ومركبة الـSUV كاملة الحجم طراز «يوكون»، وشاحنة البيك-أب كاملة الحجم طراز «سييرا»، بالإضافة إلى طراز «جي إم سي هامر EV» الكهربائي الثوري. وتتميّز هذه المجموعة بكونها توفر الجمع المثالي والحصري بين التقنيات البديهية والتنفيذ البارع الذي تشتهر به «جي إم سي»، بينما في الوقت ذاته تضمن تلبية متطلّبات كافة العملاء في هذه المنطقة.

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