"هيوندي" و"كيا" تكشفان عن طرز سيارات رياضية متعددة الاستخدام

المصدر: يونهاب

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قالت هيونداي موتور وكيا التابعة لها، وهما أكبر شركتين لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية أمس الخميس إنهما قد كشفتا عن طرز سيارات رياضية متعددة الاستخدام الخاصة بهما وسط طلب قوي على السيارات من هذا النوع، في معرض نيويورك الدولي للسيارات هذا الأسبوع.

كشفت هيونداي عن سيارة باليسيد الرباعية المحسنة، في المعرض قبل إطلاقها محليًا في مايو، في حين قدمت كيا سيارة تيلورايد الرباعية المحسنة، قبل إطلاقها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، حسبما ذكرت الشركتان في بيانين منفصلين.

ستتوفر باليسيد الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ومحرك ديزل سعة 2.2 لتر أو محرك بنزين 3.8 لترات. وقالت هيونداي إنه سيتم طرحها في السوق الأمريكية هذا الصيف.

وتأتي سيارة تيلورايد الجديدة بمحرك بنزين سعة 3.8 لترات وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. وهي مجهزة بميزات أمان معززة، مثل تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، وأنظمة مساعدة التوجيه المراوغة.

أطلقت تيلورايد التي تم إنتاجها في مصنع كيا في جورجيا في السوق الأمريكية في 2019، وتباع فقط في أسواق أمريكا الشمالية.

أطلقت كيا أيضًا سيارة نيرو الجديدة كليًا، بتصميم جديد كليا وقدرات مركبة (V2L) ونطاق قيادة ممتد. قالت كيا إن السيارة ستظهر في السوق الأمريكية في وقت لاحق من العام بثلاثة طرز وهي هجينة بالبنزين، وهجينة كهربائية وكهربائية بالكامل.

كما طرحت السيارة السيدان الكهربائية النقية الرائدة، باسم كيا كونسبت إي في 9، في نيويورك بعد عرضها في معرض لوس أنجلوس للسيارات في نوفمبر من العام الماضي.

وقد انخفضت مبيعات سيارات هيونداي وكيا بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 322,593 سيارة في الولايات المتحدة -أهم سوق سيارات في العالم- في الفترة من يناير إلى مارس.

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