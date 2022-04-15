جينيسيس تكشف النقاب عن مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة "إكس سبيديوم كوبيه"

المصدر: يونهاب

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أعلنت جينيسيس، العلامة التجارية الفاخرة لمجموعة هيونداي موتور، في يوم الأربعاء (بتوقيت الولايات المتحدة)، مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة وخطة الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة.

وكشفت جينيسيس عن مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة "إكس سبيديوم كوبيه" خلال حدث "جينيسيس هاوس ديزاين نايت"، الذي أقامته لوسائل الإعلام الأمريكية في "جينسيس هاوس" وهي مساحة ثقافية معقدة للعلامة التجارية في مانهاتن في نيويورك مساء يوم الأربعاء.

وتم إنتاج "إكس سبيديوم كوبيه"، وهي سيارة مفهومية مطورة من سيارة "جينسيس إكس" التي تم الكشف عنها في مارس من العام الماضي، لمشاركة اتجاه تصميم السيارات الكهربائية المستقبلية لـ جنيسيس. لم يتحدد شكل ووزن السيارة.

وقال لوك دونكيرفولك، المدير الإبداعي لـ جينيسيس ونائب رئيس هيونداي موتور، إن "إكس سبيديوم كوبيه"، بصفتها نوع من نماذج التصميم، نشأت من عملية ممارسة تصميم حرة بدون الخضوع لعملية موحدة.

وأضاف أن هذا النموذج التجريبي يحمل الحمض النووي لـ جينيسيس ويظهر الاحتمالات اللانهائية لتصميم السيارات الكهربائية في المستقبل.

وخلال الحدث، قالت جينيسيس إن نسخة كهربائية بالكامل من سيارة "GV70" ستكون أول سيارة كهربائية للعلامة التجارية، يتم إنتاجها في الولايات المتحدة.

وقالت إنها تخطط لبدء إنتاج "GV70" الكهربائية في مصنع هيونداي موتور في ألاباما في ديسمبر لتعزيز استجابتها لطلب السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وتوسيع حصتها في السوق.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت جينيسيس عن إطلاق "برايوريتي ون"، وهو برنامج شراء محلي لـ "GV60"، أول سيارة كهربائية مخصصة للعلامة التجارية.

وحققت جينيسيس زيادة في المبيعات لمدة 16 شهرا متتاليا في السوق الأمريكية منذ ديسمبر 2020.

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