«المسعود للسيارات» تتيح الحجز المسبق لـ «إنفينيتي كيو إكس 80»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «المسعود للسيارات»، الشركة الرائدة للسيارات، والتابعة لـ «مجموعة المسعود»، والموزع الحصري لسيارات «إنفينيتي» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن إمكانية الحجز المسبق لسيارة «إنفينيتي كيو إكس 80» الجديدة، وذلك عقب طرح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من إنفينيتي، بتصميمها الفخم، وهيكلها الخارجي الجديد كلياً، في أسواق الشرق الأوسط.

وتضمنت سيارة كيو إكس 80 الجديدة، باقة كبيرة من التحسينات المبتكرة، الرامية للارتقاء بمستوى رضا العملاء، وتلبية الطلب على سيارة تتمتع بأداء قوي، ومظهر خارجي فريد، وتصميم داخلي مريح وأنيق. ويأتي طراز 2022، بثلاثة إصدارات، وهي «سنسوري»، و«بروآكتيف»، و«بلاك».

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»: «من المتوقع أن يؤدي طرح سيارة «إنفينيتي كيو إكس 80»، 2022 في إمارة أبوظبي، إلى تعزيز هيمنة وحضور علامة «إنفينيتي» في السوق. وتأتي هذه السيارة، بمستوى التحسينات والإمكانات الفريدة المدعومة بتصميم خارجي وداخلي ليس له نظير، لتعيد تعريف المفهوم الحديث لمستوى رقي وحجم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. ويعكس وصول طراز إنفينيتي الجديد للسوق المحلي، التزام «المسعود للسيارات» المستمر، لتعزيز تجربة عملائها في أبوظبي».

ويتميز تصميم المقصورة الداخلي لسيارة «كيو إكس 80» 2022، بمقاعد جلدية مبطنة وفاخرة في صفوفها الثلاثة، إلى جانب إمكانية توسيع الصف الثاني، للحصول على مقعد إضافي، وتعزيز مستوى الراحة والرحابة، فضلاً عن المقاعد الأمامية المكيفة، مع إمكانية التدفئة والتبريد. كما يمكن للركّاب التمتع بنظام Bose® Performance E الصوتي، الموجود مع 17 مكبر صوت.

ويعدّ طراز 2022 الجديد، امتداداً لإرث علامة «إنفينيتي»، وذلك عبر ضمّه لشاشة اللمس الجديدة، مقاس 12.3 بوصة، مع إمكانية الوصول إلى نظام «إنفينيتي إن تاتش تي إم»، والدمج مع تطبيقات «أبل كار بلاي»، و«ونظام أندرويد أوتو»، كما تضم السيارة شاحناً لاسلكياً جديداً ومريحاً، دون الحاجة لسلك التوصيل.

كما يعكس هيكل السيارة الخارجي، مستوى الفخامة والرقي، وذلك بعجلاتها المصنوعة من سبائك الألومنيوم مقاس 22 بوصة، وتفاصيل من الكروم على حوامل النوافذ، ومقابض الأبواب والصندوق الخلفي، لإضافة المزيد من الأناقة.

وتعد أنظمة إنفينيتي من الدفع الرباعي بكافة الأوضاع All-Mode® Four-Wheel Drive، ونظام التحكّم الهيدروليكي في حركة الهيكل، أساسية في كافة سياراتها، لضمان الحصول على تجربة قيادة أكثر سهولة وراحة، ونظام تعليق خلفي تلقائي وذاتي التسوية، لتعزيز الأداء وكفاءة السحب.

وتساعد مرآة الرؤية الخلفية الذكية، في كل من إصداري «بروآكتيف» و«بلاك»، على الحصول على رؤية أوضح أثناء الرجوع للخلف بالسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، حتى وإن كان كل من الركاب أو حمولة السيارة يعيقون الرؤية الخلفية من داخل المركبة.

وتمتلك السيارة أنظمة التنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام كشف الأجسام المتحركة، ونظام السونار الأمامي والخلفي، لمراقبة محيط السيارة بشكل أفضل، وخصوصاً في الأماكن الضيقة. كما تتميز كيو إكس 80، بمحرك قوي V-8، سعة 5.6 لترات، وقوة 400 حصان، وعزم دوران 560 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يصل لــ 7 سرعات، لمنح أداء سلس وقوي، عندما تكون السيارة مليئة بالحمولة.

كما تمتلك السيارة أنظمة إضافية لمساعدة السائق على قيادة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مثل نظام التحكم الذكي بالسرعة، ونظام التدخل لمنع التصادم الخلفي، ونظام التنبيه ومنع الخروج عن المسار، ونظام التحذير والتدخل الذكي للنقطة العمياء، ونظام التحذير ومنع مغادرة المسار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز