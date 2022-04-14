إطلاق «فولفو سي 40 ريتشارج» الجديدة الكهربائية بالكامل

المصدر: دبي - البيان

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تماشياً مع التزاماتها الرامية إلى إرساء مستقبل مستدام وخالٍ من الانبعاثات الكربونية، كشفت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات عن إطلاق سيارة «سي 40 ريتشارج» الجديدة الكهربائية بالكامل التي تتمتع بجميع مزايا السيارات الرياضية، ولكن بتصميم أكثر أناقة.

وتعتمد «فولفو سي 40 ريتشارج»، الطراز الكهربائي الجديد بالكامل من فولفو، القاعدة التقنية (CMA) التي تمثل جيلاً جديداً من أنظمة الهندسة المعيارية. وبعد أن طرحت شركة فولفو مؤخراً XC40 ريتشارج تقدم الآن سي 40 ريتشارج، وستعمل على تطوير المزيد من الطرازات الكهربائية في السنوات القادمة، حيث تتطلع لأن تصبح 50% من مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية بالكامل، إلى جانب سياراتها الهجينة بحلول عام 2025، وجميع مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

وتنتمي سي 40 ريتشارج لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات بسقف مائل بشكل ملحوظ من الخلف، وبتصميم أمامي جديد وواجهة بخطوط مختلفة تتضمن مصابيح أمامية مزودة بتقنية بكسل، بالإضافة إلى أنها تأتي بمجموعة من الألوان. وفي الداخل، توفر سيارة سي 40 ريتشارج مساحة جلوس واسعة ومريحة، وتتميز بتصميم داخلي خالٍ من الجلد لإظهار مساعي فولفو للاستدامة.

وتتضمن سيارة سي 40 ريتشارج محركين كهربائيين يستمدان طاقتيهما من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 78 كيلوواط في الساعة، يمكن شحن حتى 80 % منها في غضون 40 دقيقة. وتستطيع السيارة أن تقطع مسافة 420 كم قبل الحاجة إلى إعادة شحنها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه المسافة عند تحديث البرامج.

وتقدم سيارة سي 40 ريتشارج نظام معلومات وترفيه قائم على نظام Android الذي طوّرته فولفو بالاشتراك مع جوجل، وتقدم من خلاله خدمات تمكن مالكيها من الوصول لجميع خدمات جوجل مثل خرائط جوجل ومساعد جوجل ومتجر جوجل، وتمنح البيانات غير المحدودة إمكانية اتصال فائقة، حيث تحصل سي 40 ريتشارج على تحديثات متواصلة للبرامج لا سلكياً.

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