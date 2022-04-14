«المسعود للسيارات» تطلق عروضاً رمضانية على «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن عروضها الحصرية الجديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك، في إطار مساعيها لتلبية احتياجات قاعدة عملائها الواسعة وتوفير تجربة أفضل لهم.

وتشمل العروض لهذا العام العديد من الميزات الحصرية لتلبية تطلعات العملاء والارتقاء بتجربتهم عند شراء سيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو»من «المسعود للسيارات».

وسيحظى عشاق «نيسان» بميزاتٍ عديدة وخيارات متنوعة، حيث تستهدف الحملة الرمضانية لشركة «المسعود للسيارات» مشتري السيارات الجديدة، وأولئك الذين يسعون إلى مبادلة سياراتهم القديمة بطرازات «نيسان».

كما تتيح العروض الرمضانية للعملاء قيادة سياراتهم بثقةٍ أكبر من خلال الضمان لمدة تصل إلى خمس سنوات عند شراء سيارات «نيسان»، إلى جانب باقة الصيانة الشاملة من «المسعود للسيارات»، وميزة إعادة استبدال السيارة خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء. وتقدم الشركة ميزاتٍ إضافية لعروض مبادلة السيارات، تتضمن الخدمة المجانية لمدة تصل إلى خمس سنوات عند شراء السيارات الجديدة.

وللعملاء الذين يرغبون في اقتناء السيارات المستعملة المعتمدة التي تندرج ضمن برنامج الاختيار الذكي من نيسان، توفر المسعود للسيارات الطرازات الآتية: «كيكس» بدفعات تبدأ من 999 درهماً شهرياً؛ و«صني» بدفعات تبدأ من 669 درهماً شهرياً؛ و«إكس - تريل»، بدفعات تبدأ من 1659 درهماً شهرياً؛ و«باترول» بدفعات تبدأ من 2249 درهماً شهرياً. وإلى جانب الدفعات الشهرية التنافسية، سيحصل العملاء على مزايا أخرى مثل باقة الخدمات من «المسعود»، وضمان لمدة عام، وتسجيل مجاني وضمان إعادة الاستبدال خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء.

وتتضمن عروض «المسعود للسيارات» لطرازات «إنفينيتي» ميزة إعادة الاستبدال خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء، والضمان لمدة تصل إلى خمس سنوات، وباقة خدمة من «المسعود للسيارات»، والتأمين والتظليل مجاناً. وتسري العروض حتى 30 أبريل 2022.

وبالنسبة لسيارات «رينو»، تشمل العروض ميزة إعادة الاستبدال خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء، والضمان لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى التأمين المجاني. وكل هذه العروض متاحة للعملاء الراغبين بشراء طراز «رينو كوليوس»، وهو نموذج «الكروس أوفر» الصغير المفضل للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من «رينو».

كما تقدم شركة «المسعود للسيارات» هذا العام خدمات صيانة لمدة تصل إلى 5 سنوات عند شراء سيارة جديدة، ويتاح هذا العرض لمالكي سيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» الذين يتطلعون لترقية سياراتهم الحالية عبر استبدالها.

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