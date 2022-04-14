«مازيراتي» تروج لسيارتها «جران توريزمو Folgore» الكهربائية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مايزراتي عن إطلاق جولة قيادة ترويجية للنموذج الأولي لسيارة جران توريزمو Folgore الكهربائية بالكامل من فئة الكوبيه، حيث تولى كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس، قيادة السيارة وصولاً إلى حلبة سباقات فورمولا إي في روما على هامش السباق الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية خلال العام الجاري.

وتُعد جران توريزمو الجديدة أول طرازات مازيراتي التي تعتمد حلولاً كهربائيةً بالكامل، واختارت الشركة تصنيع هذه السيارة في مصنع ميرافيوري لطرحها في الأسواق خلال عام 2023. وتتمتع هذه السيارة بجميع مزايا مازيراتي الاستثنائية؛ بدءاً من صوت محركها المتميز وحلولها التقنية المتطورة ووصولاً إلى الأداء الفائق وأقصى معايير الراحة والفخامة.

وبادرت مازيراتي لتكون أول علامة سيارات إيطالية تشارك في بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي، انطلاقاً من جوهرها الذي يستند إلى الابتكار ومواكبة احتياجات المستقبل. كما تسعى الشركة لتصبح أول علامة إيطالية للسيارات الفاخرة تقوم بإنتاج سيارات كهربائية بالكامل، حيث من المقرر أن تكتمل مجموعتها من هذه السيارات بحلول عام 2025 ليصبح كامل أسطولها من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

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