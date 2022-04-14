«بيجو» تطلق حملتها الرمضانية «تقاليدنا تحيا بنا»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «بيجو»، الشركة الأوروبية الشهيرة لتصنيع السيارات، حملتها الجديدة الخاصّة بشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تحمل عنوان «تقاليدنا تحيا بنا». وتسلّط الحملة الضوء على عنصر بارز يتمثّل بإضفاء لمسة عصرية إلى التقاليد القديمة، وكيف يمكن لهذا الأمر أن يغيّر اللحظات ويبطئ الوقت السريع، ويجمع الناس معاً عبر خوض تجارب جديدة، والاستمتاع بالعادات الجميلة للاحتفال بالشهر الكريم.

وتحتفي حملة «تقاليدنا تحيا بنا» بروح رمضان الحقيقية من خلال فيلم عبر الإنترنت يهدف لعرض العادات والتقاليد القديمة أمام المشاهدين، والتأكيد على أنها لا تزال تحظى بمكانة خاصّة في حياة اليوم العصرية. كما أنها تركّز على التقاليد الرمضانية العريقة السائدة منذ زمن بعيد مثل المسحراتي الذي يتنقّل في الأحياء السكنية قارعاً الطبلة لإيقاظ الناس عند موعد السحور.

وتهدف «بيجو» من خلال هذه القصّة التي تحمل نفحات عاطفية أن تذكّر المشاهدين بأهمّية تحويل الوقت إلى وقت عالي الجودة، وكذلك بأهمّية جمع كل الأحبّاء معاً، وإعادة صياغة العلاقات والروابط القديمة وتمتينها أكثر، والأهم من هذا كلّه الاستمتاع بشهر الخير مع أفراد العائلة.

وقال راكيش ناير، المدير الإداري للعلامات التجارية الأوروبية لدى «ستيلانتيس الشرق الأوسط»: «يُعتبَر رمضان فترة خاصّة جداً من السنة وهو يذكّرنا بالتلاقي مع أحبّائنا والاستمتاع بالإفطار معاً. ونحن نريد عبر هذه الحملة تسليط الضوء على بعض التقاليد التي تُعدّ بغاية الأهمّية، بحيث يجب عدم السماح بنسيانها، وأن تكون مجرّد ذكرى من الماضي. وفي «بيجو»، تتركّز مهمّتنا على تحويل الوقت إلى وقت عالي الجودة، وهو ما قادنا لابتكار قصّة تتمحور حول بادرة بسيطة وإضفاء لمسة عصرية لتقليد قديم، وكيف يمكن لهذا أن يساعد في تحويل الوقت، بينما أيضاً يجمع الناس معاً».

ومنذ ما يزيد على 200 سنة، تسعى «بيجو» لإيجاد التوازن المثالي بين الابتكار الحديث والتراث العريق، ولقد تطوّرت على مدى السنوات العديدة معتمدة على تذكُّر الدروس المهمّة من الماضي. ولهذا السبب، تُعتبَر هذه الحملة خاصّة جداً بالنسبة للعلامة التجارية كونها تستمر بالدفع قُدُماً نحو المستقبل.

يُشار إلى أن حملة «تقاليدنا تحيا بنا» أصبحت متوفرة الآن للمشاهَدة عبر الإنترنت، وسوف تستمر لغاية 2 مايو 2022، وذلك عبر مختلف المنصّات الرقمية. ويمكن متابعة هذه القصّة الجديدة هنا.

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