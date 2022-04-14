«أوتوموبيلي لامبورغيني» تطرح «هوراكان تكنيكا»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت «أوتوموبيلي لامبورغيني» سيارتها الجديدة «هوراكان تكنيكا» التي تشكّل الجيل المقبل من سيارة الدفع بالعجلات الخلفية وذات محرّك V10 والتي جرى تطويرها للسائقين الراغبين الاستمتاع بالقيادة الشيّقة وإتمام أسلوب حياتهم المتميّز، أكان على الطرقات العادية أم حلبات السباق.

ويجسّد اسم «تكنيكا» تطوّر القوّة التقنية لسيارة «هوراكان»، بينما يميّزها عن غيرها بشكل فوري. وبقدر ما هي مبتكَرة من الخارج، كذلك هو الأمر في ما يتعلّق بنظام توليد الحركة، وبالتالي، فإنها تتألّق عبر شكل جديد يعزّز المزايا الإيروديناميكية للارتقاء بالأداء والثبات لمستويات أعلى، وتحسين سهولة الاستخدام بالأخص على الحلبات.

وتستمد السيارة الجديدة محرّكها من طراز «هوراكان STO» مع طاقة 30 حصاناً أكثر من سيارة «هوراكان EVO» ذات الدفع بالعجلات الخلفية، وبذلك يولّد المحرّك عزماً مقداره 565 نيوتن-متر عند حد أقصى لدوران المحرّك يبلغ 6,500 دورات بالدقيقة، مع تحسين التسارع بين صفر و100 كلم/س ليصل إلى 3.2 ثوانٍ.

من جهتها، تسمح مجموعة من المزايا الأخرى للسائق بتجربة سيارة «هوراكان» الأفضل لكل مناسَبة، ومنها نظام LDVI خفيف الوزن الذي أعيدت معايرته، ووضعيات القيادة المعدَّلة بشكل مميّز مع ضبط محدَّد للتعليق، والتوجيه المباشر بالعجلات الخلفية، والتحسينات المبتكَرة لنظام تبريد المكابح. بناءً عليه، فإن «هوراكان تكنيكا» ترتكز على كل مهاراتها لتوفير الأفضل من عالمَين – إنها سيارة رياضية فائقة مفعَمة بالعواطف للطرقات العادية وحلبات السباقات.

وقال ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أوتوموبيلي لامبورغيني»: تجمع «هوراكان تكنيكا» بشكل مكثَّف خبرات «لامبورغيني» التصميمية والهندسية لابتكار لسيارة «هوراكان» المثالية للقيادة الممتعة، وهي أخّاذة أثناء قيادتها باتجاه حلبة السباق بقدر ما هي عند قيادتها على الحلبة نفسها. وبالتالي، فإن «تكنيكا» تضمن استمتاع السائق بأقوى اتصال بين السيارة والإسفلت، مع توافر قدرات السيارة بالكامل بين يديه لتسهيل عملية الاستخدام في كل وضعية قيادة وبيئة مهما اختلفت: وفي عصر التجارب الافتراضية، فإنها تحتفي بالنقاء التقني والمشاعر الحسّية.

وأضاف: تكمِّل «تكنيكا» مجموعة «هوراكان»، وهي تحتل موقعاً بارزاً بين طراز الدفع بالعجلات الخلفية (RWD) وطراز STO المتمحور حول الحلبات، وتوفر بطريقة سلسة جداً التقنيات والأداء ومحرّك V10 بالسفط الطبيعي لسيارة «هواراكان» ضمن تصميم متطوّر بشكل دراماتيكي.

ويتم تجهيز «هوراكان تكنيكا» بنظام توليد حركة سعة 5.2 ليترات يولّد الطاقة ذاتها والبالغة 640 حصاناً مثل طراز STO، وعزماً مقداره 565 نيوتن-متر عند 6,500 دورات بالدقيقة للمحرّك، وذلك لتمكين عيش تجربة قيادة يومية مشوِّقة، وفي الوقت ذاته مريحة. ويتناغم هذا مع مستويات قصوى وعالية الاستجابة من القوّة والعزم عند الحاجة.

ويترافق الأداء الاستثنائي مع ميّزة الإدارة الجديدة لتبريد المكابح والمستوحاة من تجربة «لامبورغيني» المرتكِزة على الحلبات، بحيث توفر أداء كبح أفضل بشكل مستمر على الطرق العادية والحلبات. وتتبنّى مكابح «تكنيكا» المصنوعة من كربون السيراميك عاكسات تبريد وقنوات للملاقط ذات تصميم خاص، مما يوجّه الدفق الهوائي إلى الأقراص لتعزيز التخلّص من الحرارة الزائدة للحد الأقصى، وتخفيض حرارة سائل المكابح وتمدُّد دوّاسة المكابح: كما أن التخفيض بحرارة الأقراص يدعم أيضاً تقليل استهلاك لبادات المكابح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز