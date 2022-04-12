«الفطيم» تطلق تويوتا هايلكس جي آر سبورت في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة الفطيم تويوتا، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في دولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الرياضية «جي آر سبورت» من سيارة تويوتا هايلكس، سيارة البيك آب الأكثر متانة في العالم. ويشتهر هذا الطراز بقدراته على التعامل مع مختلف أنواع الطرق والتضاريس الوعرة، ومنها القطبي المتجمد الشمالي والجنوبي ورالي داكار.

وفي تعليق له، قال آندي بارات، المدير الإداري لدى الفطيم تويوتا: «على مدى أكثر من 60 عاماً، تسعى تويوتا دائماً إلى تطوير أعمالها في رياضة السيارات سعياً إلى صنع سيارات أفضل في كلّ مرّة. وتشكل سلسلة جي آر تجسيداً لهذه الفلسفة من خلال سيارات رياضية بامتياز تجمع ما بين المعرفة والتكنولوجيا المكتسبة في عالم التنافس لمنح السائقين مستويات عالية من الحماس والتشويق والمتعة على مختلف الطرقات والتضاريس. والآن، نطلق نسخة جي آر سبورت التي تنضمّ إلى فئة البيك آب المخصصة للاستخدام اليومي. وقد خضعت هذه السيارة لتعديلات على الهيكل والتعليق لتكون قادرة على التعامل مع الطرقات الأكثر وعورة وصعوبة. ونحن على ثقة بأن هذه السيارة ستتخطى توقعات كلّ من انتظر وصولها لفترة طويلة».

تتميز هايلكس جي آر سبورت بطلّة رياضية تتضمن شبكاً أمامياً ثلاثي الأبعاد تمتلك تويوتا براءة اختراعه، ومصداً أمامياً مصمماً خصيصاً ليضفي المزيد من القوة على حضور السيارة اللافت، فضلاً عن مصابيح أمامية بتكنولوجيا LED. ومع لوحة انزلاقية ضخمة، وتوسيع لقوس العجلات لكي تتسع للعجلات الضخمة المصنوعة من خليط المعادن قياس 18 بوصة وللإطارات، فضلاً عن تصميم فريد لمقابض الأبواب وفتحة الصندوق الخلفي، تتميز هايلكس جي آر سبورت بجمال لافت على الطرقات المعبدة والوعرة على حد سواء.

علاوة على ذلك، تمّ تجهيز هايلكس جي آر سبورت بمحرّك مجرّب وموثوق مؤلّف من 6 أسطوانات V6 سعة 4 ليترات. كما يمكن تشغيل الدفع الرباعي بكسبة زر، والاختيار بين النمط الاقتصادي (ECO) ونمط القوّة (Power)، وناقل حركة أوتوماتيكي ذكي جداً بست سرعات وتعشيق متسلسل، لتتمكّن السيارة من تحقيق أداء ممتاز على مختلف أنواع الطرق. وقد تمّ التركيز بشكل خاص خلال مرحلة التطوير على تصميم نظام التعليق الذي يرفع من مستويات الراحة والتحكّم بالسيارة خلال القيادة. ولمنح هذه السيارة ديناميكيات هي الأفضل في فئتها، تتميّز تويوتا هايلكس جي آر سبورت بممتصات صدمات أمامية وخلفية مع تصميم نوابض ورقية مطور وبطانات جديدة والنسخة الأحدث من نظام التحكم بثبات السيارة.

ولا يقلّ تصميم المقصورة تميّزاً عن أدائها، مع مقصورة سوداء قوية الطابع تضمّ خمسة مقاعد. وقد تمّ تجهيز السيارة بشاشة جديدة تعرض معلومات مختلفة ووحدة ترفيه ومعلومات قياس 8 بوصات في اللوحة الوسطية تعرض أحدث مجموعة من البرامج والتطويرات الغرافيكية، فضلاً عن توفير نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto وشاحن هواتف لاسلكي في هذه السيارة. ومن الممكن ملاحظة تفاصيل نسخة جي آر في كافة أرجاء المقصورة، مع عجلة قيادة بشعار جي آر مميز، ولوحة عدادات بتصميم جي آر ومقاعد من الجلد مع شعار جي آر، فضلاً عن مفتاح ذكي يحمل شعار جي آر ومفتاح تشغيل للسيارة يحمل أيضاً شعار جي آر.

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