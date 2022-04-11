«إنفينيتي Q50» رياضية تفوق التوقعات

المصدر: دبي - أحمد صديق

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تم تصميم «إنفينيتي Q50» السيدان الرياضية اللافتة للنظر لمن يعشقون التنوع ويحبون حرية الاختيار.

ومن خلال جوهر القيم التي تجسدها إنفينيتي، تم تعزيز Q50 بأفضل تقنيات السيارات في فئتها، وأحدث الميزات، إضافة إلى عناصر الرفاهية القصوى، ما يجعلها واحدة من أقوى سيارات السيدان في السوق في الوقت الراهن. ويتعلق الأمر أساساً بالسلامة المثالية والتكنولوجيا المتطورة، وعنصري القوة والأناقة المتكاملين، حيث تأتي جميع هذه المواصفات في سيارة واحدة.

تجمع السيارة بين التصميم الممتاز والأداء المذهل، ويدعمها محرك حائز على الكثير من الجوائز من فئة V6 وسعة 3.0 لتر مع التوربو المزدوج، وتصميم ممتاز يستحق الإعجاب. وتأتي مع خيار من محركين، يكون الأول بقوة 400 حصان ميكانيكي وبسعة 3.0 لتر توربو مزدوج من فئة V6، والثاني بقوة 300 حصان بسعة 3.0 لتر من فئة V6 مزدوج التوربو، ما يعني أنك ستحصل على الخيار الذي تتطلع إليه.

وسواء كنت تقودها في رحلة قصيرة إلى متجر قريب، أو في رحلة طويلة عبر الإمارات، ستحصل حتماً على كل ما تتوقعه وأكثر. ومن خلال ضبط مختلف أنساق القيادة، ستتمتع برحلتك في جميع الظروف بفضل القيادة الثابتة والمنظمة. ومع وجود نظام التعليق الرقمي الديناميكي، ستشعر بالثقة والطمأنينة التامة في كل وقت. وسواء كنت تقودها لزيارة صديق، أو إلى أحد الأماكن الممتعة العديدة في جميع أنحاء الإمارات، ستتأكد من جدارتها وقوتها كسيارة دفع رباعي.

وتبدو السيارة استثنائية بين السيارات في فئتها، بفضل شكلها الرياضي المنحوت بدقة متناهية، واللمسات الإبداعية التي تجدها في جميع أنحائها. وهناك الكثير من المواصفات التي تستحق الإعجاب، نذكر منها المصد الأمامي المصمم بشكل جميل، والإطارات الرياضية بمقاس 19 بوصة، والمحرك الذي يوفر أعلى مستويات الأداء، يضاف إلى ذلك كله التصميم المتميز. ولا ننسى إطلالتها الواسعة التي تبرز صورتها بشكل واضح.

وعندما تقوم بإقران هاتفك الذكي مع «إنفينيتي Q50»، ستكون متصلاً بعالمك الرقمي، بفضل «أبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو» الذي يحول سيارتك إلى نقطة ربط لا سلكية عصرية تماماً في أثناء التنقل. وعلاوة على ذلك، ونظراً لتوظيف تقنيات إنفينيتي لمساعدة السائق، تعمل السيارة كحارس فعلي لك، من خلال تحديد العوائق التي قد تغفلها العين البشرية في العادة.

وتمثل هذه السيارة مزيجاً رائعاً من التصميم الجوهري وتكنولوجيا السيارات المتطورة ومقاييس الأداء الفائقة لتلبية جميع متطلباتك، وهذا يعني أن إنفينيتي Q50 تتصف بالشمولية. وبالتالي فإنها كل ما تحتاج إليه على الطريق.

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