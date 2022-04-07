«لامبورغيني أفنتادور» تقترب من نهاية إنتاجها

المصدر: دبي - البيان

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تقترب السيارة الرياضية الفائقة «أفنتادور» الأسطورية من مرحلة نهاية إنتاجها، وذلك مع توجّه «أوتوموبيلي لامبورغيني» لجعل كامل مجموعة طرازاتها كهربائية في 2023 و2024. وتوافقاً مع هذا وكجزء من مشروع غير مسبوق، ستقوم العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة بإجراء مزاد على آخر سيارة «لامبورغيني أفنتادور LP 780-4 آلتيماي كوبيه» يتم إنتاجها على الإطلاق، بالإضافة إلى رمز غير قابل للاستبدال (NFT) فريد من نوعه تم ابتداعه خصّيصاً، وذلك بالتعاون مع اثنين من أكثر المبتكرين تميّزاً في وقتنا الحالي، وهما الفنّانة المعاصرة كريستا كيم، والمبدع ستيف آوكي، ووكالة [INVNT GROUP]™ الدولية الرائدة في مجال إخبار قصص العلامات التجارية بأسلوب حي.

وهذه المرّة الأولى التي تقوم «لامبورغيني» بإجراء مزاد على سيارة رياضية فائقة مرتبطة برمز NFT حصري، وذلك قبل أن يتحوّل الطراز الأبرز لدى العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة إلى سيارة بمحرّك V12 هجين قابلة للوصل بمقبس كهربائي خارجي. وسوف يصبح الجامع المحظوظ للمقتنيات المتميّزة جزءاً من أسطورة العلامة التجارية، وستتاح له فرصة الاستفادة من العديد من المزايا والمرافق المخصَّصة لكبار الشخصيات، والتي تشمل لقاءً افتراضياً مع ستيف آوكي وكريستا كيم. وسيكون هناك جامع واحد فقط للمقتنيات الفريدة الذي سيمتلك رمز «لامبورغيني آلتيماي» غير القابل للاستبدال قياس 1:1 المميّز.

جدير بالذكر أن هذا العمل يمثّل رمز NFT الأول في العالم على الإطلاق الذي يتم إجراء مزاد عليه مع سيارة رياضية فائقة فعلية. سيتم استضافة البيع في مزاد مخصص عبر الإنترنت من قبل RM Sotheby’s، دار مزادات السيارات الأول في العالم لهواة التجميع.

وقال ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أوتوموبيلي لامبورغيني»: إن «لامبورغيني» ومجتمع NFT يتلاءمان تماماً مع بعضهما البعض كوننا نتشارك في ما بيننا الكثير من القِيَم. فكلانا نعتمد على الابتكار المفعَم بروح الشباب ونسعى وراء مشاريع غير متوقَّعة وحلول تقنية ريادية. وهذا المشروع خاص جداً بالنسبة لنا كونه الأول من نوعه فعلياً، وهو درب لم يسلكه أحد قبلنا، كما أن التعاون مع هكذا مبدعين يجعله خاصّاً أكثر.

وتقوم كريستا كيم بابتكار الجزء البصري من هذا الرمز غير القابل للاستبدال، وسيشتمل على عملها الشهير (منزل المرّيخ) وطابعها الفنّي الحصري. كم ستظهر تدرّجاتها المميّزة في عملية التخصيص الحصرية لسيارة «لامبورغيني أفنتادور كوبيه». وحول هذا أوضحت تقول: «تتميّز «أفنتادور» هذه بكونها أسطورة حقيقية، فهي أول سيارة رياضية فائقة فعلية ورقمية معاً في عالم الميتافيرس! وهي بالتالي تمثّل التلاقي بين حالات الإدراك العليا مع التصاميم والتقنيات المتطوّرة جداً، وبالتالي فإننا نشهد عبرها على الجمال الذي يرتقي إلى مستوى آخر».

أما ستيف آوكي، فسيعمل على ابتداع المقطع الموسيقي لرمز NFT الخاص، وهو عبارة عن موسيقى حصرية للسيارة الفعلية مستلهَمة من آخر «أفنتادور»، كما أنه سينخرط في مجال تصميم رمز NFT وتخصيص السيارة الفعلية، وقال بهذا الخصوص: «تشرّفني جداً الشراكة مع «لامبورغيني» وكريستا كيم في هذا المشروع التاريخي! فهذا الإطلاق يمثّل التقاطع الأمثل، حيث يتلاقى العالم الحسّي والفن الرقمي والموسيقى الرائعة معاً لتشكيل عنصر واحد متكامل».

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