مجمع لـ «كيا» يفوز بجائزة «ريد دوت» للهندسة المعمارية الملهمة

المصدر: دبي - البيان

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حققت «كيا» فوزًا جديدًا يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات، عبر حصولها على جائزة ريد دوت أخرى لعام 2022 عن الفضاء الثقافي المبتكر لمجمع «EV6 Unplugged Ground» في سيونغسو بسيول. وحصل المجمع المبتكر، حيث يمكن للأشخاص تجربة طراز EV6 الحائز على جوائز بطرق ممتعة ومبتكرة، على لقب "الأفضل على الإطلاق" المرموق في فئة "الهندسة المعمارية الداخلية والتصميم الداخلي" من ريد دوت.

ومن خلال إنشاء المجمع، أرادت كيا التأكيد على تطور علامتها التجارية، وقدرات أول سيارة كهربائية من إنتاجها، وإنشاء مساحة للعملاء لا مثيل لها لتجريب السيارة. بدءًا من مناطق التجريب وحتى اختبار القيادة ونصائح الخبراء حول المنتجات، حيث يغمر هذا المجمع الناس في مستقبل التنقل داخل واحدة من أكثر المناطق شهرة في سيول وهي سيونغسو، التي كانت سابقًا منطقة صناعية، وقد برزت لتصبح مركزًا شهيرًا للإبداع، وتصميم الأزياء في السنوات الأخير، وهي معروفة محليًا باسم "بروكلين كوريا".

وقال جي مين كيم، رئيس مجموعة إستراتيجية الأعمال الكورية في كيا: كان الغرض من المجمع هو نقل رسالة تعكس حياة جديدة، تتضمن إعادة التدوير والاستدامة والتنقل في المستقبل والسيارات الكهربائية. لقد اخترنا سيونغسو لأنها منطقة وُلدت من جديد مثل الكثير من علامة كيا التجارية. إن حصول هذا المجمع على التقدير من خبراء التصميم المرموقين في ريد دوت يعد دفعة كبيرة للجميع في كيا.

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