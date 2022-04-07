«إنفينيتي» الشرق الأوسط تحتفل بشهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «إنفينيتي» الشرق الأوسط مقطع فيديو قصيراً يسلط الضوء على أهمية اللقاء والتواصل مع العائلة والأحبة خلال شهر رمضان المبارك. يأتي مقطع الفيديو بالتزامن مع تخفيف إجراءات القيود الصحية في المنطقة، والذي أتاحت للعائلات اللقاء مجدداً ومشاركة أجمل الأوقات خلال الشهر الفضيل. ويركّز مقطع الفيديو من إنفينيتي على مشاعر الشوق إلى اللقاء والتواصل، ويروي قصة رجل مسنّ يقود سيارته إلى إحدى القرى بحثاً عن شيء دُفن تحت الأرض منذ زمن. وتثير زيارات الرجل اليومية إلى القرية فضول الأطفال الذين يشاركونه في بحثه المستمر.

وفي إحدى الليالي تتجه ابنة الرجل وحفيداته إلى القرية بحثاً عنه، وينجح الرجل المسن بإيجاد الصندوق المدفون في الأرض، والذي يحتوي تذكاراً ثميناً يعطيه الرجل لحفيدته، في إشارةٍ إلى قيم التواصل بين الأجيال وإعادة الترابط واللقاء الذي افتقدته الكثير من العائلات خلال العامين الماضيين. وتُختتم القصة باحتفال سكان القرية بهذه اللحظة المميزة ضمن أجواء مفعمة بروح السعادة والوحدة وتآزر المجتمع.

وتعليقاً على مقطع الفيديو، قال نديم غريّب، المدير العام للتسويق وتجربة العملاء والعلاقات العامة لمجموعة الأسواق الدولية التابعة لشركة إنفينيتي: نحتفي في إنفينيتي بعودة التواصل والترابط من خلال مقطع الفيديو خلال شهر رمضان المبارك بعد التحديات الكبيرة التي حملها العامان الماضيان. ويمثّل التواصل البشري وسرد القصص التي ترتبط بتجارب عملائنا عنصرين رئيسيين من قيم علامة إنفينيتي. ويعكس مقطع الفيديو مدى غنى وتميّز جميع التجارب دون استثناء، ليسلط الضوء على قيم الوحدة والعطاء والامتنان خلال الشهر الفضيل.

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