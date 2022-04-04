«فورد» الشرق الأوسط تُكرّم الموزعين المتميزين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة فورد الشرق الأوسط مؤخراً عن أسماء الفائزين بجائزة هنري فورد السنوية للتميز وجائزة رئيس مجلس الإدارة، وهي عبارة عن برنامج صُمم لتكريم شركائها الموزعين بفضل توفيرهم لتجارب العملاء الاستثنائية وإدارتهم للعمليات في عام 2021. وأقيم حفل توزيع وتسليم الجوائز خلال انعقاد مؤتمر موزعي فورد الشرق الأوسط في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال رافي رافيشاندران، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة فورد: تعتبر جوائز فورد من أرقى الجوائز التي نقدمها كشركة لشركائنا من الموزعين سنوياً. وهي طريقتنا لتكريم أبرز المبادرات وأفضل أداء خلال العام الماضي، ولنشكر شركاءنا الرئيسيين في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط على جهودهم المستمرة لضمان معاملة عملائنا كعائلة والحفاظ على رضاهم وإخلاصهم للعلامة ولكونهم سفراء لعلامتَينا التجاريتين فورد ولينكون على المدى الطويل.

وتم إطلاق برنامج الجوائز السنوية على المستوى الإقليمي في عام 2016 بهدف تقييم الموزعين حسب أعلى مستوى لرضا العملاء ضمن الفئات التالية: أعلى مستوى لإرضاء العملاء في المبيعات، وأعلى مستوى لإرضاء العملاء من حيث الخدمة، وأفضل أداء للمبيعات، وأفضل أداء في توفير قطع السيارات.

وفاز إجمالي ستة من الشركاء الموزعين بجائزة رئيس مجلس الإدارة ضمن وحدة أعمال فورد في الشرق الأوسط، وشملت المجموعة: المؤيد للسيارات - البحرين، الغانم للسيارات بالكويت، وANB للسيارات بلبنان، والمانع للسيارات في قطر، وتوكيلات الجزيرة للسيارات في السعودية والطاير للسيارات بالإمارات.

وتم منح جائزة هنري فورد للتميز المرموقة، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم جائزة رئيس مجلس الإدارة، لشركة الطاير للسيارات في الإمارات.

وأظهر الموزعون في جميع أنحاء الشرق الأوسط التزاماً كبيراً ومساهمة بارزة في دعم أعمال فورد ولينكون، وستواصل فورد الشرق الأوسط وشركاؤها الموزعون معاً توفير المنتجات والخدمات الفريدة ومعاملة العملاء كأفراد الأسرة الواحدة.

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