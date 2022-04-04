«نيسان كيكس 2022».. مميزات جديدة وتقنيات مبتكرة

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتمتع «نيسان كيكس 2022»، الموجودة في صالات عرض المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي، والعين والمنطقة الغربية، بمجموعة من المميزات والتحديثات الجديدة، التي تضفي أسلوباً مخصصاً لكل شخص من محبي سيارات كروس أوفر صغيرة الحجم، بقيمة مضافة تحاكي تطلعاتهم. وتركز الإضافات المبتكرة إلى أسلوبها وتقنياتها المتقدمة بشكل أساسي على تعزيز الاتصال والابتكار لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء في المنطقة.

ويتميز الهيكل الخارجي بتحديث يضفي جمالاً على التصميم من خلال شبك V-motion المزدوج، والمصدات الأمامية والخلفية الجديدة ومجموعة من الألوان الجريئة بما فيها مجموعات ثنائية اللون جديدة. وتمتاز المقصورة الداخلية المحدثة بلوحة مركزية، وتصميم جديد للمقاعد، ولمسات متميّزة، بالإضافة إلى نظام آبل كاربلاي (Apple CarPlay®) ونظام أندرويد أوتو (Android Auto™) ومكبرات صوت BOSE في مسند الرأس، ما يجعلها ذات تنافسية لا تقارن.

كما تتضمن نيسان كيكس 2022 عدداً من مزايا التنقل الذكي من نيسان (Nissan Intelligent Mobility) مثل نظام الرؤية الشاملة الذكي، بالإضافة إلى نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام فرامل الطوارئ الآلية، والتحذير من النقاط العمياء، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف. ويكمّل هذه المزايا الرائدة في فئتها تحكم مطوّر بالهيكل لتوفير الراحة المطلقة والثبات أثناء القيادة.

تتوافر نيسان كيكس 2022 المعاد تصميمها بثلاثة طرز مجهزة تجهيزاً لافتاً، زودت كل منها محركاً رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر و16 صماماً بنظام عمود كامات علوي مزدوج ونظام التحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات. ويولّد المحرك 118 حصاناً وعزم دوران يبلغ 155 نيوتن/ متر مع ناقل حركة اكس ترونك Xtronic سلس يشغّل العجلتين الأماميتين.

ومن المتوقع أن يجذب هذا الإصدار من كيكس، السائقين الشباب المتحمسين الذين لطالما كانت سيارات كيكس من بين خياراتهم المفضلة منذ طرحها المرة الأولى في المنطقة في عام 2017. وفي وقت قصير استطاعت نيسان كيكس أن تكتسب مكانة في سوق السيارات في المنطقة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من المميزات الرائدة في فئتها.

ويأتي طرح نيسان كيكس 2022 في أسواق أبوظبي في ظل النجاح الكبير الذي يحققه هذا الطراز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز