«إكس تيرا 2022».. مزايا كثيرة وسعر تنافسي

المصدر: دبي - أحمد صديق

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تحظى سيارات الـ «إس يو في» بشعبية واسعة، حيث يتزايد عليها الطلب يوماً تلو الآخر، وهو ما يدفع شركات صناعة السيارات دائماً من أجل تطوير أسطول هذا النوع من السيارات لديها من كافة الأحجام حتى تناسب كافة المتطلبات، وكذلك كافة الأذواق، وإحدى أبرز السيارات في هذه الفئة هي «نيسان إكس تيرا 2022»، التي تقدم مستوى مميزاً من الرفاهية في الداخل مع تصاميم انسيابية في الخارج، بالإضافة إلى محرك مميز يضمن لك الحصول على أداء قوي في كل الأوقات. ومنذ أن تم طرحها في الأسواق وهي تحظى باهتمام كبير من عشاق نيسان بفضل مزاياها الكثيرة وسعرها التنافسي.

وتستمد السيارة قوتها من محرك بنزين 4 سلندر سعة 2.5 لتر بنظام حقن متعدد النقاط، ويولد المحرك قوة قصوى تبلغ 165 حصاناً، وعزم دوران أقصى يصل إلى 241 نيوتن.متر، كما يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع على جميع العجلات.

تتمتع السيارة بتصميم أنيق، لكنه يوحي بالقوة في الوقت ذاته، حيث ستلاحظ ذلك عندما تنظر لشبكها الأمامي، الذي يشبه شكل V الكبير، ذي الإطار الكرومي، بينما ستجد مصابيح LED الأمامية تشبه الأسهم بشكل حاد وواضح كي تمكنك من رؤية الطريق أمامك في أي وقت بكل ثقة. ومن الجوانب ستجد تصميماً يميزك عن أي سيارة أخرى، في حين أن المظهر الصندوقي وباب حقيبة الأمتعة الخلفية الواسع يعني أنك ستتمكن من وضع الكثير من الأغراض.

وفي الداخل، تأتي السيارة مع 3 صفوف من المقاعد الجلدية تكفي إجمالاً 7 أفراد كي يمكنك الخروج إلى أي مكان ترغب فيه مع عدد كبير من الأصدقاء دون الحاجة للقلق من عدم وجود مساحة كافية للأمتعة، أو يمكنك الخروج مع عائلتك كذلك بحرية تامة.

وبجانب ذلك، تقدم لك المقصورة الكثير من أماكن التخزين، إضافة إلى عدادات رقمية قياس 7 بوصات توضح لك أهم المعلومات، بجانب نظام ملاحي عبر شاشة لمسية قياس 9 بوصات، بجانب منافذ USB لشحن مختلف أجهزتك الذكية. ويمكنك كذلك تغيير مقعدك أثناء القيادة في 10 وضعيات مختلفة لتحصل على أكبر قدر ممكن من الراحة، بينما المكيف الأوتوماتيكي يقدم لك الحماية من الحرارة القوية ونظام Bose الصوتي ذا الـ8 مكبرات صوت سيعطيك تجربة صوتية مميزة.

وتشتمل السيارة على وسادة هوائية للسائق والراكب والوسادة الهوائية الجانبية الأمامية والوسادة الهوائية الستائرية، كما يوجد حزام ثلاثي النقاط للسائق والراكب، وشدّاد حزام المقعد. أيضاً هناك جهاز منع السرقة مع مثبت الحركة، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، وفرملة الطوارئ المساعدة، ونظام تثبيت السرعة، وقفل ترس تفاضلي خلفي، ونظام التحكم الديناميكي، ونظام مساعدة بداية صعود وهبوط المنحدرات، ونظام فرامل الطوارئ الأمامية الذكي، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ونظام التحذير من مغادرة حارة السير الذكي، ونظام مساعدة تنبيه السائق، ونظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

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