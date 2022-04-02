«أودي» تختار دبي لعرض سيارتين جديدتين للمرة الأولى

المصدر: دبي - البيان

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عرضت «أودي» الشرق الأوسط سيارتي A8 وS8، أحدث سياراتها الفخمة الرائدة، لوسائل الإعلام في دبي بشكل حصري قبل طرحهما رسمياً في الأسواق.

وقدمت شركة أودي سيارتي الصالون الرئيسيتين بتصميم جديد كلياً لإعادة صياغة معايير الرفاهية في أسطول سياراتها الحالي. وتُجهّز سيارتا A8 وS8 بمصابيح أمامية وخلفية متطورة مع العديد من الوظائف المبتكرة التي تعكس التقنيات الحديثة التي تمتاز بها السيارتان، مما يوفر تجربة معاصرة وتركز على المستخدمين سواء كانوا من الركاب أو السائقين.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: أرست أودي معايير جديدة تجمع بين عالم الفخامة والأداء من خلال طرح سيارتي A8 وS8، فهما سيارتان رائدتان توفران تجربة راقية وفخمة للركاب والسائقين على حد سواء، وتنسجمان بشكل مثالي مع رؤيتنا للتقدم والابتكار.

وتزامن الكشف عن سيارتي A8 وS8 الجديدتين كلياً مع عرض سيارة skysphere، وهي سيارة تجريبية تعبّر أودي من خلالها عن رؤيتها للفخامة المتطورة في المستقبل وذلك من خلال تقنيات القيادة الذاتية والتصميم المبتكر للمقصورة والنظام الرقمي الشامل المتطور.

وتعكس سيارتا A8 وS8 المكانة المميزة لعلامة أودي وتُبرزان معاني الأصالة التي تمتاز بها الشركة، كما تتألقان بحضور قوي يوحي بالثقة وبطابع رياضي أنيق بفضل الهيكل الخارجي بتصميمه الجديد، فيما تم تعزيز فخامة المقصورة.

وتبرز كلتا السيارتين المكانة الرائدة والفخامة التي تتميز بهما العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع، ومن المقرر أن تصلا إلى المنطقة في وقت لاحق من هذا العام. وارتقى الجيل الرابع من هاتين السيارتين الفخمتين، اللتين طرحتهما أودي في العام 2017، بالتصميم والأداء والفخامة إلى آفاق جديدة، لتواصلا تقديم أعلى مستويات التطور في الشركة حتى اليوم.

وتلبي سيارتا A8 وS8 المتطلبات المتغيرة للعملاء. ويتحدد مفهوم الفخامة في كلتا السيارتين بشكل رئيسي من خلال تجربة المقصورة الممتعة والمريحة، إضافة إلى التقنيات الجديدة المتطورة. ويتجلى هذا المفهوم في سيارة S8 من منظور الأداء الفائق، المستلهم من تاريخ أودي في سباقات السيارات، حيث تجمع بين الفخامة المتطورة والديناميكية الرياضية.

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