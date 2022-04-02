«جنرال موتورز» الشرق الأوسط تطلق تقنية جديدة داخل المركبات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جنرال موتورز الشرق الأوسط» عن طرحها لأنظمة المعلومات والترفيه المتضمِّنة خدمات «غوغل» المدمَجة، مرتكِزة بذلك على أهدافها المتعلّقة بتقنيات المركبات الذكية وعمليات الإطلاق الأخيرة لخدمات الاتصال. وتسهم هذه المزايا الجديدة بتعزيز التجربة الإجمالية للعملاء وتسهيل الأمر عليهم أكثر من أي وقت مضى لعيش حياتهم الرقمية بطريقة أكثر ملاءمة وسلاسة داخل مركباتهم المستقبلية المتصِلة.

يُذكَر أن أبحاث «جنرال موتورز» تبيّن أن العديد من العملاء يفضّلون الاستمتاع بالتجارب المتاحة عبر التقنيات المدمَجة داخل المركبات، وهم يتوقّعون بشكل متزايد التكامل السلس للتقنيات الموجودة بين أيديهم مع تلك الموجودة داخل المركبات. وتجاوباً مع المعلومات التي تم الحصول عليها من العملاء، دخلت «جنرال موتورز» في شراكة مع «غوغل» لتوفير خيارات جديدة من خدمات المساعِد الصوتي والملاحة المدمَجة والتطبيقات داخل المركبات بدءاً مع طرازات عام 2022 من «شفروليه تاهو» و«شفروليه سوبربان»، بالإضافة إلى طرازات عام 2022 من «جي إم سي يوكون» و«جي إم سي يوكون XL»، والمتاحة في المنطقة منذ ديسمبر 2021.

وسوف تتوفر خدمات «غوغل» المدمَجة قياسياً في فئات تجهيزات LT وما فوق، مع توافرها على نطاق واسع ضمن كافة مركبات علامات «جنرال موتورز» التجارية المزوَّدة بنظام «أونستار» القياسي. وسيكون باستطاعة العملاء في الإمارات والكويت الاستفادة من خدمات «غوغل» المدمَجة عبر باقات بيانات الواي ـ فاي لديهم، أما في السعودية والبحرين، فيمكنهم الاتصال بواسطة النقاط الساخنة الخاصّة بأجهزتهم النقّالة الشخصية.

وقال غاري د. ويست، المدير التنفيذي لـ«أونستار» وحلول التنقّل المستقبلية لدى «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: إننا نعيد تصوُّر مستقبل تجارب العملاء داخل المركبات بالارتكاز على أسس التقنية والاتصال والخيارات الشخصية. ومن شأن تكامل تطبيقات وخدمات «غوغل» ضمن طرازات مركباتنا الرئيسية أن يمكّن العملاء من التفاعل شفهياً مع التقنيات وتفويضها القيام بالمهام، ولهذا السبب فإنها تشكّل مكوِّناً أساسياً من مستقبل التنقّل. كما أنها ستولّد تجربة قيادة أكثر ملاءمة وكفاءة، بينما في الوقت ذاته تعزّز إجراءات السلامة أكثر عبر قيادة مع مستويات أقل من الإلهاء للسائق. وهذا يقرّبنا أكثر من تحقيق مهمّتنا التي نسعى من خلالها للوصول إلى عالم بصفر حوادث، إضافة لصفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري.

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