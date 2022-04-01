"نيسان" تُوقف إنتاج سيارتها الشهيرة "سيما"

المصدر: البيان

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أعلنت شركة نيسان موتور أنها ستنهي إنتاج السيارة ”سيما“ السيدان الفاخرة بحلول الصيف بسبب تراجع المبيعات في السنوات الأخيرة، بحسب ما أفادت "جيجي برس".

كانت سيما واحدة من السيارات الفاخرة الشهيرة خلال عصر اقتصاد الفقاعة، الذي حركه تضخم الأصول في اليابان بشكل رئيسي في الثمانينيات.

وقالت مصادر مطلعة إن نيسان ستنهي أيضًا إنتاج النسخة الهجينة من سيارة السيدان الرياضية سكاي لاين، بالإضافة إلى سيارة فوغا سيدان، لأن محركاتها لا تفي بمعايير الضوضاء التي سيتم طرحها حديثًا.

يبدو أن نيسان تعتقد أنه يجب أن يركز على تطوير السيارات الكهربائية، والتي تشتد فيها المنافسة، بدلاً من وضع طاقتها في إنشاء محركات تلبي المعايير الجديدة.

حققت سيما نجاحًا كبيرًا بعد وقت قصير من ظهورها لأول مرة في العام 1988، حيث خلقت ما يسمى بـ ”ظاهرة سيما“ في ذروة عصر الفقاعة.

وشهدت سيما ذروة مبيعاتها السنوية عند حوالي 36000 وحدة، مما أدى إلى ازدهار السيارات الفاخرة في البلاد في ذلك الوقت.

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