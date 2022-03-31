«إنفينيتي QX80».. فخامة وتكنولوجيا عالية

المصدر: دبي - البيان

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حاولت العلامات التجارية العديدة وموديلات السيارات الكثيرة تلبية توقعات العملاء، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن الراحة والأمان والابتكار والأناقة، وأن تكون جميع هذه المواصفات في سيارة واحدة فاخرة. وعندما يتعلق الأمر بهذا المزيج الاستثنائي من ميزات السيارة، تبرز QX80 إلى مرتبة الصدارة، لتمثل أفخم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من إنفينيتي، وأكثرها دقة في فئتها.

وبفضل ميزات الأمان الرائعة والتقنيات الأولى من نوعها على مستوى العالم، فقد تمكنت QX80 من قطع مسافة إضافية لضمان تمتع السائق بقيادة مريحة في كل رحلة. وعندما يدخل شخص أو شيء ما منطقة النقطة العمياء، يأتي دور نظام التحذير والتدخل من هذه المنطقة الخطيرة. وفي أثناء قيامك بضبط التوجيه أو الكبح، يرشدك النظام بدقة، كما يصدر تنبيهاً عند تباطؤ ما يصل إلى سيارتين أمامك فجأة. وبهذه الطريقة يساعدك التحذير التنبؤي من الاصطدام الأمامي على تجنب الحوادث، من خلال الإشارة إلى الانخفاض المفاجئ في السرعة.

وتعتبر التكنولوجيا جزءاً أساسياً من السيارات في عالم اليوم القائم على الابتكار، وهنا تتفوق إنفينيتي QX80 في هذا المجال. وتم تصميم كل ميزة فيها لغرض تعزيز تجربة القيادة من خلال الاستخدام المدروس لتكنولوجيا السيارات. ويعتمد نظام المعلومات والترفيه المتميز من إنفينيتي على نظامي «أبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، في حين يساعد مفتاح إنفينيتي الذكي متعدد الأوجه في فتح الأبواب وصندوق السيارة وتشغيل المحرك، ويتم كل ذلك بشكل مستقل.

وتوجد شاشتان من مقاس 8 بوصات وسماعات رأس لاسلكية تعمل جميعها على إثراء تجربتك، في حين تتيح لك منافذ HDMI و USB الإضافية الاستمتاع بتجربة خاصة بالكامل في رحلتك. وهناك نظام الصوت فائق التطور من «بوز» المكون من 13 سماعة، وستشعر معها أيضاً كما لو أنك تجلس في مدرج داخل مقصورتك، لأن النظام يوفر لك صوتاً بأعلى درجات العمق والوضوح.

وتوظف هذه السبارة محرك V8 بسعة 5.6 لترات، وبقوة 400 حصان ميكانيكي، وعزم دوران 560 نانومتراً، ما يعني أن إنفينيتي QX80 تأتي مجهزة بتقنيات مبتكرة وتصميم استثنائي، وقوة هائلة قادرة على تحدى إمكانات سيارات الدفع الرباعي، لتبرز وكأنها رائعة هندسية تقف على أربع عجلات. وتم تصميم السيارة أيضاً لجعل قيادتك مريحة تماماً بلا إجهاد، خاصة مع وجود ناقل حركة أوتوماتيكي بسبعة مستويات للسرعة، نظام التحكم التكيفي للتبديل بين السرعات.

وباستخدام نظام الدفع All-Mode 4WD بالعجلات الأربع، ستتمكن من التنقل عبر التضاريس غير الممهدة بسهولة، لأن السيارة قادرة على التنقل التلقائي من العجلات الأمامية إلى الخلفية عندما تقتضي الحاجة، سواء كنت تود القيادة باتجاه الإمارات الشمالية أو للمشاركة مع أصدقائك لقضاء ليلة في الخارج. ويمكنك أيضاً اختيار التبديل بين وضعي 4L و 4 H بنفسك، لتستمتع بالطاقة العادية المعززة بقوة جر إضافية أو قوة كاملة مع أقصى قدر من الجر. وإضافة إلى ذلك، وبفضل دمج نظام التحكم في حركة الجسم الهيدروليكي، يمكن تعديل التعليق خلال القيادة عبر المنعطفات المسطحة السلسة، لتتمكن من السيطرة الكاملة على السيارة.

وفي أثناء القيادة، لن يطلب منك سوى التركيز على الطريق أمامك فقط لتستمتع برحلتك، بينما تتولى سيارتك المهمات الباقية. لقد تم وضع الراحة والتناغم التام في الاعتبار عند تصميم إنفينيتي QX80، كطريقة لتقديم تعريف جديد للمزج بين الفخامة والقوة. ومع هذه السيارة، سيصل الجيل القادم من سيارات الدفع الرباعي إلى مرتبة أعلى.

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