شرطة دبي تعزّز أسطولها بـ «لامبورغيني أوروس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ عن الانضمام الرسمي لمركبتها ’أوروس‘ إلى الأسطول الحصري الشهير دولياً لدى ’شرطة دبي‘، وذلك بمناسَبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات. وقد تم تجهيز هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفائقة الأولى في العالم بأضواء الشرطة وهي تحمل ألوان ’شرطة دبي‘ الخاصّة، وسيجري استخدامها في تنفيذ الدوريات على طرقات دبي بهدف تعزيز مستويات السلامة والأمن لصالح كافة السكّان.

وتضم ’لامبورغيني أوروس‘ محرّك V8 سعة 4.0 ليتر مع شاحن توربيني توأمي يولّد قوّة قصوى تبلغ 650 حصاناً، وهي تتمتّع بمعدّل الطاقة-إلى-الوزن الأفضل ضمن فئة مركبات الـSUV وتتيح القيادة السهلة في المدينة، بالإضافة لتوفير الراحة القصوى خلال الرحلات الطويلة مع الديناميكيات الممتعة للسيارات الرياضية الفائقة على الطرقات العادية والحلبات، عدا عن المرونة والقدرات العالية على الدروب الوعرة في العديد من البيئات المختلفة.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لـ ’شرطة دبي‘: تسعى ’شرطة دبي‘ لتعزيز حضور عناصر الشرطة بشكل مستمر بهدف الحفاظ على الأمن في المناسَبات والفعاليات الدولية وضمن الوجهات السياحية الرئيسية. ومن شأن إضافة سيارات رياضية فائقة مثل ’لامبورغيني أوروس‘ إلى أسطولنا من مركبات الدورية الفاخرة أن يساهم بتحقيق هذا الأمر بشكل أفضل."

وتشكّل خطوة تزويد ’شرطة دبي‘ بمركبة ’لامبورغيني أوروس‘ شهادة على التزام العلامة التجارية الإيطالية بتعزيز مستويات الأمن والسلامة في دبي. وتتفرّد ’أوروس‘ عن باقي المركبات بفئتها، وهي مجهَّزة جيداً لتلبية متطلّبات ’شرطة دبي‘ أثناء تنفيذ الدوريات في المناطق الرئيسية ضمن المدينة.

من جهته، قال باولو سارتوري، المدير الإقليمي لدى ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تفخر ’لامبورغيني‘ للانضمام إلى أسطول ’شرطة دبي‘ من السيارات الفائقة. فمركبة ’أوروس‘ تُعدّ الطراز الأعلى مبيعاً لدينا حتى اليوم، وهي عبارة عن توجّه رؤيوي يرتكز على الجمع بين سِمات ’لامبورغيني‘ الوراثية ضمن المركبة الأكثر عملانية ومرونة والمتمثّلة بمركبة الـSUV. ويسرّنا فعلاً من خلال هذه الشراكة أن نساعد ’شرطة دبي‘ في الحفاظ على سلامة الناس الذين يعتبرون دبي موطناً لهم."

يُشار إلى أنه مع إضافة ’لامبورغيني أوروس‘، تكون ’شرطة دبي‘ الآن قد عزّزت أسطولها أكثر عبر تضمينه مركبة أخرى تُعتبَر من بين الأندر والأفخم في العالم.

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