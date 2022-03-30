«أوبل كورسا» تتألق بتقنيات كثيرة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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شهدت أسواق الإمارات إطلاق الطراز الجديد «أوبل كورسا» للصانع الألماني المميز، وهي من فئة السيارات الهاتشباك، والتي تأتي مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات بسعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 130 حصاناً، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات «أوتوماتيك».

وجاءت تجربة قيادة السيارة أكثر إمتاعاً من المتوقع لهذه الفئة من السيارات بفضل التقنيات التي توفر أعلى مستويات السلامة، مع الحفاظ على القوة والمرونة على الطرقات.

أما من حيث الأبعاد الخارجية للسيارة، فنجد أن طولها يبلغ 4.06 أمتار، أما العرض فيبلغ 1.96 متر، والارتفاع 1.43 متر، ومساحة الشنطة الخلفية 309 لترات. وبالنسبة لسعة خزان الوقود فتبلغ 44 لتراً.

وزودت طرازات «أوبل كورسا» موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن أبرزها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكي، والثبات الإلكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الإشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن ـ كاميرا خلفية، وفرامل يد كهرباء».

ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات والتجهيزات الأخرى ومنها «مثبت ومحدد السرعة، ومصابيح ضباب ـ إضاءة نهارية للمصابيح الأمامية «إل إي دي»، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، إمكانية ضبط وضم المرايا كهربائياً، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتقدم سيارات «أوبل كورسا» ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «سبويلر خلفي، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، وإمكانية طي المقاعد الخلفي».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو AM / FM، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصات، وشاشة وسائط 7 بوصات تعمل باللمس مدعمة بالاتصال لأجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية «آندرويد أوتو» و«آبل كاربلاي»، وبلوتوث، ومدخل يو إس بي وغيرها.

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