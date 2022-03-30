«أوبل موكا» الجديدة تصل أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت «أوبل موكا» الآن متوفرة في السوق الإماراتي، وهي من بين الطرازات الأولى التي تحمل الوجه المُعاد تصميمه للعلامة التجارية والمعروف باسم «Opel Vizor». والأمر ذاته ينطبق على شعار «Opel Blitz» المُعاد تصميمه أيضاً والذي يمثّل البرق، وكذلك اسم الطراز الذي يزيّن الجهة الخلفية عبر بروزه في موضع وسطي منها. وبهذا، تكون «موكا» المصممة لإثارة المشاعر، تساهم في تحديد معالم الطريق الذي تسلكه العلامة التجارية في توجّهها نحو المستقبل.

وإلى جانب التصميم، فإن «موكا» الجديدة هي أيضاً أول «أوبل» تحوي نظام GTx Pure Panel المعلوماتي الترفيهي الجديد، وهي تتوفر بفئتَي تجهيزات في المنطقة تحمل الهندسة الألمانية الأيقونية التي تظهر بوضوح في طراز GS Line الذي يحوي عجلات سبيكية بحجم 17 بوصة، وطراز Ultimate الذي يحوي عجلات سبيكية حجم 18 بوصة. ويتم تزويد الطرازين بمحرّك بنزين سعة 1.2 ليتر مع شاحن توربيني، وهو يولّد قوّة تبلغ 130 حصاناً وعزماً مقداره 230 نيوتن - متر، ويقترن مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

وعبر مظهرها الجديد الفريد والملفِت وتصميمها الديناميكي، فإن «أوبل موكا» الجديدة تلبّي كافة متطلّبات العملاء الشباب الذين يبحثون عن سيارة مثالية تتميّز بأناقتها وشخصيتها الخاصّة. وهي تترك انطباعاً بارزاً عبر قياساتها المثالية ودقّة صناعتها حتى أصغر التفاصيل. فالأجزاء البارزة القصيرة عن محاور العجلات في الأمام والخلف ووقفتها العريضة تُعتبَر ميزات نمطيّة للمظهر الجريء المصقول الذي تتمتّع به هذه المركبة خماسية المقاعد البالغ طولها 4.15 أمتار، مما يعزّز حضورها القوي أكثر على الطريق.

وتبقى «موكا» الجديدة ملتزمة بالتقاليد التي تُعرِّف علامة «أوبل» التجارية والقائمة على جعل التقنيات المبتكَرة من فئات السوق الأعلى متوفرة لشريحة أوسع من العملاء. وهذه تشمل عدّة خيارات مثل التحكّم المتقدّم بسرعة الملاحة (ACC)، والشحن اللاسلكي للهاتف، ونظام الإنارة المصفوفي المتكيّف غير الساطع والذي يحوي 14 عنصراً فريداً من نوعه ضمن فئة «موكا» في السوق.

وتأتي كل الطرازات مجهَّزة قياسياً بمكبح ركن كهربائي بالإضافة إلى أجهزة استشعار أمامية وخلفية. كما تتوفر اختيارياً كاميرا الرؤية الخلفية بنطاق 180 درجة، وميّزة المساعَدة الأوتوماتيكية بالركن، والتنبيه من النقطة الجانبية العمياء.

علاوة على هذا، تتيح «موكا» الجديدة للسائقين والركّاب البقاء على اتصال والترفيه عن أنفسهم بشكل مثالي. ويشتمل النظام المعلوماتي الترفيهي على نظام الراديو متعدّد الوسائط، ونظام الملاحة متعدّد الوسائط، مع شاشة لمس ملوَّنة حجم 7.0 بوصات في طراز GS Line.

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