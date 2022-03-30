«فورد برونكو».. أمان كامل في أقسى ظروف القيادة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت أسواق الإمارات إطلاق شركة «فورد» الأمريكية العريقة، سيارتها الجديدة كلياً «برونكو»، حيث نجح فريقها الهندسي المتخصص في منطقة الشرق الأوسط في الوصول إلى أقصى مستويات الجاهزية لتتحمل أقسى ظروف القيادة في المنطقة وإرضاء أذواق السائقين المتمرسين.

وقام مهندسو «فورد» بتزويد السيارة بمحرك EcoBoost بسعة 2.7 لتر ونظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي عشر سرعات، وبقوة 310 أحصنة وعزم دوران 542 نيوتن/ متر.

وتحمل سيارات «برونكو» وهي معدّة لتقدم تجارب مثيرة مع تصميمها المستوحى من التراث، والمصمم باعتماد التكنولوجيا الذكية الخاصة بأنماط السير على المناطق الوعرة، بالإضافة إلى امتلاكها مزايا مبتكرة تمنح هواة نشاطات الهواء الطلق مغامرات مشوقة في كل مكان.

وكانت الأشهر القليلة الماضية قد شهدت وصول أول طرز «برونكو»، والذي جاء بأربعة أبواب ولمسات «بادلاندز» الفريدة، ومن المقرر أن يخضع لمجموعة من اختبارات القيادة والتشغيل في البيئة الصحراوية الحارة تحت إشراف مهندسي فورد في دبي.

وخلال فصل الصيف، ترتفع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط، ما يعني ظروفاً صحراوية قاسية للغاية وخاصة لأداء أنظمة نقل الحركة وتكييف الهواء في السيارات. وبينما تم تصميم «برونكو» واختباره تحت إشراف فرقٍ متخصصة في جميع أنحاء العالم، إلا أن الظروف المناخية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط تتسم بأهمية حيوية لتقييم نجاح السيارات المباعة في المنطقة عموماً.

وقال مايك تشافيز، كبير التقنيين في فريق تطوير المركبات لدى مجموعة أسواق فورد الدولية: بذلت فرقنا الهندسية جهوداً استثنائية لتطوير «برونكو» الجديد كلياً؛ ونُدرك تماماً ضرورة تخطي الحدود المألوفة لضمان تلبية متطلباتنا واحتياجات جميع عملائنا.

وتأتي جميع الطرز الاختبارية مزودة بأجهزة استشعار حرارية لمراقبة درجات الحرارة تحت غطاء المحرك وداخل مقصورة القيادة، وقد حرص الفريق على الاستفادة من الأنظمة المدمجة في السيارة لجمع البيانات خلال سلسلة من اختبارات القيادة لطراز برونكو، والتي تضمنت تجارب القيادة في المدينة والقيادة على التضاريس الجبلية، وعدّة اختبارات أخرى وسط الطبيعة الصحراوية. وإلى جانب ذلك، يتمتع برونكو بتصميم مخصص لتجارب المغامرات، ليمنح العملاء أعلى مستويات الثقة باستخدام أنماط القيادة المخصصة لجميع أنواع التضاريس.

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