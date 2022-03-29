«بوليسي بازار» تقدم خصماً 50% على تأمين المركبات خلال رمضان

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بوليسي بازار» ((Policybazaar.ae، الوجهة المتكاملة للتأمين عبر الإنترنت والخدمات المالية في دولة الإمارات، عن تقديم عروض مميزة للعملاء خلال شهر رمضان المبارك على التأمين الصحي، التأمين على المركبات، والتأمين مدى الحياة.

تأتي المبادرة تماشياً مع سمات الشهر الفضيل، وتقديم العطاء للمجتمع، وتحقيق الهدف الرئيسي للشركة المتمثل في نشر الوعي وتقديم الرعاية بالإضافة إلى توفير أفضل خدمات التأمين والخدمات المالية للعملاء. وتبدأ العروض على الموقع الإلكتروني للشركة من 1 أبريل ولغاية 5 مايو 2022.

وقامت «بوليسي بازار» بتوقيع شراكة مع «غايد مي دوك» (GuideMeDoc) مؤخراً، تتيح للعملاء فرصة الاستفادة من خدمات كونسيرج الرعاية الصحية مجاناً، حيث يقدم فريق عمل «غايد مي دوك» الدعم والتوجيه الكامل للعميل خلال الرحلة الطبية. كما ستوفر الشراكة لعملاء «بوليسي بازار» المساعدة في توفير الاستشارات مع أفضل الأطباء، والتواصل مع المستشفيات بشأن أي إجراء رئيسي أو ثانوي.

وفي حال رغبة العميل في الحصول على آراء أخرى. كما يمكن للعملاء الإطلاع على تجربة عملاء آخرين ممن تلقوا العلاج، ومساعدتهم في حجز الفحوص الطبية، وخدمات الرعاية المنزلية.

وخدمات الصيدلة، وغيرها الكثير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من الفحص الصحي المجاني، الذي يتضمن العديد من الاختبارات مثل: الغدة الدرقية، الدهون، اختبار وظائف الكبد، وكل ذلك في حال قام العملاء بشراء بوليصة تأمين صحي شاملة خلال هذه الفترة، ومن شركات تأمين محددة.

ويمكن للعملاء الذين يرغبون في شراء بوليصة تأمين على السيارات الاستفادة من خصم يصل إلى 50% خلال شهر رمضان. أما بالنسبة للأفراد الذين يقومون بشراء تأمين شامل فيمكنهم الحصول على قسيمة من أمازون بقيمة 100 درهم إماراتي (يشمل العرض شركات تأمين محددة).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتريي التأمين على الحياة، الاستفادة من خصم بين 55 و 60 % شركة «حياة» (HAYAH)، التي كانت تعرف بـ «أكسا جي سي أي سي» سابقاً.

قال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي في شركة «بوليسي بازار»: «نسعى دائماً إلى تلبية احتياجات عملائنا في المنطقة، لذلك تقدم»بوليسي بازار«هذا العرض الترويجي الذي يشمل العديد من أنواع التأمين خلال الشهر الفضيل.

ويسعدنا الإعلان عن الامتيازات التي سيحصل عليها العملاء عند شراء تأمين الصحي، وتأمين السيارات، والتأمين على الحياة. نعمل جاهدين في بوليسي بازار، على توفير الحماية التأمينية بأسعار مدروسة، وضمان الاستفادة من خدمات تسوية المطالبات».

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