«العربية للسيارات» تطلق حملة «مارس من أجلك»

المصدر: البيان - دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، حملة «مارس من أجلك»، حيث خصص هذا الشهر للنساء اللواتي يقدن سيارات نيسان وإنفينيتي، وذلك في إطار احتفالاتها بالمرأة وإنجازاتها وإسهاماتها القيمة في المجتمع.

وسواء كانت المرأة عاملة أم ربة منزل، سيكون بمقدور مالكات ومستخدمات السيارات من هاتين العلامتين صيانة سياراتهن من خلال خدمة الاستلام والتوصيل المجانية من أي مكان، حيث سيحصلن على خدمة التعقيم المجانية، فضلاً عن مزايا أخرى. ويمكنهن أيضاً حجز الخدمة للحصول عليها أمام بيوتهن من خلال برنامج «M-PITSTOP» للخدمة المتنقلة التي تقدم الصيانة الدورية في أي مكان بدبي.

وتهدف الحملة إلى تقديم تجربة خدمة محسّنة وحصرية، كما ستوفر مزايا إضافية وخاصة، بما في ذلك تعقيم السيارة، وخصم يصل إلى 65% على قطع الغيار المتعلقة بإصلاحات السلامة. وعلاوة على ذلك كله، يمكنهن شراء عقود خدمة اقتصادية بنظام الباقات التي تبدأ من 1275 درهماً، والدفع لاحقاً على 4 أقساط مع «سبوتي». وتسعى الحملة إلى جعل شهر مارس ذكرى خالدة في أذهان العملاء من النساء، والاحتفاء بطموحاتهن وإنجازاتهن من خلال تقديم عروض وخدمات خاصة لهن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز