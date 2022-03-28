«إنفينيتي» من «العربية للسيارات» تطرح «QX55» الجديدة كلياً

المصدر: دبي - البيان

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حظيت «إنفينيتي QX55» الجديدة كلياً باهتمام كبير من قبل طيف واسع من العملاء، منذ طرحها خلال العام الماضي من قبل «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية.

وتمثل «إنفينيتي QX55» حلقة متجددة ضمن سلسلة FX الشهيرة لهذه العلامة التجارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصميمها الاستثنائي. ومن بين السمات التي تلفت انتباه العملاء من عشاق المغامرات خط سقفها وشكلها البارز، يضاف إلى ذلك الشبكة مزدوجة القوس المستوحاة من فن الأوريجامي الياباني الذي تم توظيفه في هذه السيارة ليضفي المزيد من الثراء على سماتها الجمالية المتميزة، إلى جانب دوره في إبراز رقيّ الحرفية اليابانية المعاصرة.

تأتي هذه السيارة التي تنتمي إلى فئة الكوبيه كروس أوفر الفاخرة مزدانة بعجلات معدنية مقاسها 20 بوصة، كما تم تعزيزها بنظام الدفع الذكي بجميع العجلات، والتقنيات التي تضمن الاستخدام المرن في مختلف ظروف القيادة، وميزات السلامة المثالية، فضلاً عن وجود شاشة عرض لافتة للنظر، ومصابيح خلفية تشبه مفاتيح البيانو الرقمي.

وتأتي «QX55» مدعومة بمحرك إنفينيتي متغير الضغط ذي الأسطوانات الأربع بسعة 2.0 لتر، والقادر على إنتاج قوة تصل إلى 268 حصاناً ميكانيكياً لزيادة الكفاءة والقوة عند الطلب.

وتلبيةً لمتطلبات السائق، زودت السيارة بميزات أمان رائدة، بما في ذلك التحذير التنبؤي من الاصطدام الأمامي، ونظام التحذير والحماية من مغادرة المسار، وفرامل الطوارئ الأمامية عند اكتشاف وجود المشاة، والتحذير من النقطة العمياء، والتدخل الاحتياطي في حالات التصادم، فضلاً عن مزايا عديدة أخرى.

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