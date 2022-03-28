دراسة تكشف عن توجه جديد لشراء السيارات المملوكة مسبقاً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «CARS24»، المنصة الإلكترونية الرائدة لتجارة السيارات المملوكة مسبقاً، عن ظهور توجه جديد في أنماط شراء السيارات المملوكة مسبقاً عبر الإنترنت في الإمارات؛ إذ يميل نحو 55% من المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم من 18- 34 عاماً إلى شراء هذه السيارات وفقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة «يوجوف» الدولية للبحوث واستطلاعات الرأي بتكليف من المنصة.

ووفقاً لهذه الدراسة، ذكر 28% من المشاركين أنهم يفضلون شراء سيارة مملوكة مسبقاً عبر الإنترنت، بينما يميل نحو 43% منهم إلى شراء هذه السيارات من صالات العرض، وقال 19% إنهم يفضلون شراءها من البائعين الأفراد، وأجاب 10% من المشاركين أنهم لا يميلون إلى تفضيل طريقة شراء محددة بين هذه الخيارات.

وكشفت الدراسة أيضاً أن 30% من المواطنين الإماراتيين، و34% من المقيمين العرب، و27% من المقيمين الآسيويين، و22% من المقيمين الغربيين يفضلون شراء السيارات المملوكة مسبقاً عبر الإنترنت. وارتفعت رغبة المقيمين العرب في شراء هذه السيارات عبر الإنترنت بنسبة 2% مقارنةً بمن يفضلون شراءها من وكالات السيارات الذين بلغت نسبتهم 32%.

وقال أبيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي للمنصة في منطقة الخليج العربي: استطاعت المنصة تحقيق نمو سريع في الإمارات وعبر العديد من الأسواق الدولية. وتتبنى المنصة تقنية متطورة تندرج في صميم نموذج أعمالنا.

وتؤكد هذه الدراسة مدى ثقة المستهلكين بإطار عملنا التكنولوجي المتطور في ضوء الإقبال المتزايد الذي نشهده في الدولة، ونحن واثقون تماماً بحدوث تحول كبير في المستقبل القريب إلى شراء السيارات عبر الإنترنت، إذ نجحنا ببيع أكثر من 4,000 سيارة في الأشهر 8 - 9 الماضية مع إنجاز معاملاتها بالكامل عبر الإنترنت.

علاوةً على ذلك، تتوقع الدراسة أن يبادر 31% من الذكور و21% من الإناث إلى شراء السيارات المملوكة مسبقاً عبر الإنترنت.

وتبعاً لفئات دخل المستهلكين، يميل إلى شراء هذه السيارات عبر الإنترنت 26% من الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم 5000 درهم؛ و30% من الأشخاص الذين يتراوح دخلهم بين 5001 و10,000 درهم؛ و34% ممن يتراوح دخلهم بين 10001 و20,000 درهم؛ و25% ممن يتراوح دخلهم بين 20,001 و40,000 درهم؛ و44% ممن يتجاوز دخلهم 40,000 درهم.

ووفقاً للدراسة، يتطلع ما يقارب 64% من المشاركين في الاستطلاع إلى امتلاك سيارة مملوكة مسبقاً في عام 2022. ويخطط 69% من الذكور و54% من الإناث لامتلاك سيارة مستعملة هذا العام.

ومن المرجح أيضاً أن يقوم بشراء هذه السيارات نحو 71% من المشاركين الذين يتراوح دخلهم بين 20,001 و40,000 درهم، و80% من المشاركين ممن يتخطى دخلهم 40,000 درهم. وعلى مستوى الإمارات السبع، من المتوقع أن يبادر 63 - 65% من المشاركين إلى شراء سيارة مملوكة مسبقاً في 2022.

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