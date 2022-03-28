«القيمة المضافة» محور عروض السيارات المرتقبة

المصدر: دبي – أحمد صديق

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أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابها على «تويتر» أن عروض الوكالات على السيارات في شهر رمضان المبارك لا تجذب اهتمام العملاء بالقدر الكافي مع نقص المخزون لدى الوكالات حيث ستركز معظمها على القيمة المضافة على خدمات ما بعد البيع، عبر مضاعفة فترات الضمان والصيانة المجانية وخدمات الطريق. ورداً على سؤال الاستطلاع «هل تؤثر عروض وكالات السيارات في الإمارات خلال شهر رمضان في قراراتك الشرائية؟»، قال 38% من المستطلعة آراءهم على موقع «البيان» الإلكتروني: نعم، فيما أجاب 62% بلا. وعلى حساب «البيان» على موقع «تويتر» رأى 58% أن العروض تشجعهم على اتخاذ قرار الشراء، فيما قال 42% لا.

أزمة الرقائق

ويبدو واضحاً من نتائج الاستطلاع التأثير المباشر لأزمة نقص الرقائق العالمية والتي ألقت بظلالها على قطاع السيارات وتمثل ذلك بشكل مباشر في عدم توفر مخزون كاف لدى الوكالات من السيارات التي يمكن تنفيذ عروض مشجعة عليها، مما ترتب عليه تأخر إعلان الوكالات عن عروض شهر رمضان. كما لجأت بعض الوكالات إلى وسيلة ذكية حتى لا تشعر المستهلكين بغياب العروض، حيث قامت بالإعلان مبكراً جداً عن بعض هذه العروض حتى لا تعطي لنفسها الفرصة لاستلام السيارات وعدم التأخر على العميل في التسليم، لكن تلك العروض لن تكون مثل نظيرتها خلال الأعوام الماضية، وسوف تقتصر أغلبها على القيمة المضافة على خدمات ما بعد البيع، عبر مضاعفة فترات الضمان والصيانة المجانية وخدمات الطريق.

شفافية التعامل

وقال سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات»، نائب رئيس مجموعة قطاع السيارات في أبوظبي، وعضو مجلس إدارة مجموعة عمل وكالات السيارات في دبي: «ليس لدينا أي مخزون من السيارات وإذا أردنا التعامل بكل شفافية مع المستهلك حول هذا الأمر أقول لهم: يجب أن تكون العروض على أشياء ملموسة لأن العميل سوف يأتي ولن يجد سيارات. أتوقع أن تكون عروض هذا العام غير الأعوام السابقة تماماً وسوف تكون قليلة للغاية ومحدودة وإذا تواجدت ستكون بسيطة».

كما تواصلت «البيان» مع بعض وكالات السيارات لمعرفة طبيعة العروض، منها «المسعود للسيارات»، وكيل سيارات نيسان ورينو وإنفينيتي بأبوظبي والعين، وشركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لإنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، حيث قالتا إنهما تعكفان حالياً على صياغة عروضهما الرمضانية والتي تركز في الأساس على البرامج الحصرية للصيانة وخدمات ما بعد البيع.

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