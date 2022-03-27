أبوظبي تستضيف موكباً استعراضياً لسيارات فيراري الرياضية

المصدر: أبوظبي- البيان

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استضافت «عالم فيراري أبوظبي» أعضاء نادي مالكي سيارات فيراري في الإمارات يوم الأحد 20 مارس، في حدث تخلله موكب استعراضي وجولة لسيارات فيراري داخل المدينة الترفيهية.

استمتع ضيوف «عالم فيراري أبوظبي» بمشاهدة سياراتهم المفضلة والأشهر حول العالم، والتي تحاكي مجموعة الألعاب والمرافق المتميزة المعروفة حول العالم وبتسجيلها أرقاماً قياسية عالمية، حيث أضاف هذا الموكب المزيد من الحماس إلى تجربة زوار المدينة الترفيهية.

وتواصل «عالم فيراري أبوظبي» استضافة أجمل التجارب والعروض والفعاليات الاحتفالية الموسمية على مدار العام، الأمر الذي يعزز التجربة الترفيهية التي تتيحها مجموعتها الواسعة من الألعاب والمرافق المختلفة المستوحاة من علامة فيراري العريقة.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».

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