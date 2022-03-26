«مازيراتي ليڤانتي هايبرد».. فخامة إيطالية بأحدث تكنولوجيا السيارات

المصدر: دبي - البيان

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تمثل «ليڤانتي هايبرد» أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات كهربائية من مازيراتي، وهي تعكس الالتزام الراسخ للعلامة بمواصلة تطبيق استراتيجيتها للسيارات الكهربائية، والتي بدأت العام الماضي مع إطلاق طراز جيبلي هايبرد.

وجاءت تجربة «ليڤانتي هايبرد» من «مازيراتي» مفعمة بالفخامة والثقة، حيث تم صناعتها من أجود الخامات التي تعكس التاريخ العريق لتلك العلامة الإيطالية العريقة، مدعومة بأحدث التكنولوجيا التي توفر أقصى درجات الأمان للسائق.

وتتفرد «ليڤانتي هايبرد» بكونها سيارة رياضية سريعة وصديقة للبيئة وذات مزايا استثنائية، حيث تمتاز بأنها أكثر سرعة واستدامة مقارنة بنظيراتها العاملة بالديزل أو البنزين، كما تتمتع بمجموعة متنوعة من المواصفات المخصصة.

وشكّلت «ليڤانتي هايبرد» الرياضية متعددة الاستعمالات علامة فارقة في مسيرة «مازيراتي» لما أحرزته من أرقام قياسية، لتعكس التزام العلامة بالتقدم نحو مستقبل تعتمد فيه جميع طرازات «مازيراتي» الجديدة على أنظمة النقل الكهربائية.

وتجسّد ليڤانتي هايبرد أحدث ابتكارات مازيراتي وفلسفتها الفريدة للسيارات الكهربائية، الهادفة إلى تحسين الأداء مع الحفاظ على قيم مازيراتي الأصيلة، وضمان أعلى مستويات السرعة والمرونة، إضافة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الوقود والارتقاء بمفاهيم وتجارب القيادة الممتعة. وأثمر ذلك عن تطوير سيارة دفع رباعي هجينة تعكس الأداء القوي والمثالي لمختلف سيارات مازيراتي.

وتم تزويد ليڤانتي هايبرد بمحرك ذي 4 أسطوانات بسعة لترين، بالإضافة إلى مُحرك هجين باستطاعة 48 فولط، مُخصصاً لاستعادة الطاقة أثناء تباطؤ السرعة والفرملة. وتتميز هذه السيارة الهجينة بوزن أقل من سيارة ضمن نفس فئتها بمحرك مزود بـ6 أسطوانات (ديزل وبنزين)، كما تتمتع بتوزّع أفضل للوزن بفضل تثبيت البطارية في القسم الخلفي دون التأثير على قدرة الحمولة، ما يضمن التوازن الأمثل لهيكل السيارة. كما صُممت السيارة خصيصاً لتوفير تجربة أكثر مرونة ومتعة وتجاوباً أثناء القيادة.

كما توفر ليڤانتي هايبرد مستويات مذهلة من الأداء عند تشغيل وضع الدفع الرباعي، حيث تبلغ الطاقة القصوى لمُحرك السيارة 330 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 450 نيوتن متر عند 2250 دورة في الدقيقة، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 240 كم/ ساعة، وتمتاز بقدرتها على الانطلاق من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 6 ثوانٍ فقط.

وبالنسبة للمظهر الخارجي، تتوفر نسخة الإطلاق من سيارة ليڤانتي هايبرد بلون Azzuro Astro المعدني الجديد ثلاثي الطبقات، والمُتوفر كجزء من برنامج Maserati Fuoriserie للتخصيص.

وتسهم التفاصيل الأنيقة الأخرى للهيكل الخارجي ومقصورة القيادة في تعزيز الجاذبية الفريدة لتصميم السيارة المميز، ويشمل ذلك اللمسات باللون الأزرق الذي لطالما شكّل سمة رئيسية للسيارات الهجينة، وخاصة في طراز جيبلي هايبرد من مازيراتي. من ناحية أخرى، تكتمل أناقة الهيكل الخارجي مع اللون الأزرق الذي يُزين فتحات الهواء الجانبية الثلاث المميزة والدعائم الطولية والخلفية. كما يبرز هذا اللون الأنيق داخل مقصورة القيادة، وخصوصاً على الدرزات المطرزة للمقاعد.

وتتيح سيارة ليڤانتي هايبرد إمكانية التواصل في جميع الأوقات بفضل برنامج (Maserati Connect) الجديد، ما يضمن مراقبة أداء السيارة بشكل دائم، وتنبيه السائق عند حاجة السيارة للصيانة، الأمر الذي يُحسّن تجربة خدمة العملاء. ويمكن للسائقين استخدام الهاتف الذكي أو الساعة الذكية للبقاء على اتصال بسيارتهم، عبر تطبيق مازيراتي كونيكت (Maserati Connect)، مع إمكانية القيام بذلك أيضاً عبر خدمة المساعد الشخصي الافتراضي (أمازون أليكسا ومُساعد غوغل).

وشهد العرض الرقمي الأول لسيارة ليڤانتي هايبرد حضور ديفيد بيكهام، السفير العالمي الجديد لعلامة مازيراتي، وعازف البيانو الإيطالي داردست، الذي قدم موسيقى تصويرية حصرية لهذه الفعالية.

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