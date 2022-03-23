«مازيراتي جريكاليه» تتألق بألوان مستوحاة من كوكب المريخ

المصدر: مودينا - البيان

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أعلنت مازيراتي عن الألوان الجديدة والخارجة عن المألوف والمستوحاة من كوكب المريخ لسيارة جريكاليه. وينطلق تصميم جريكاليه Mission from Mars ليقدّم تصوراً مستوحى من بيئة خارج كوكب الأرض.

وتعدّ جريكاليه سيارة فريدة من مازيراتي صنعت لإرضاء أذواق عملائها المميزين. واختارت مازيراتي، الشركة المعروفة بطبيعتها المحبة للابتكار، برنامج Fuoriserie لإنشاء نموذج فريد من نوعه.

ويشكّل برنامج Fuoriserie من مازيراتي نموذجاً حراً للابتكار، حيث تقدّم العلامة مجموعة واسعة من التصاميم والألوان المميزة خصيصاً لهذا البرنامج. كما يتيح للعملاء فرصة استخدام مخيلتهم والتعبير عن قدراتهم الابتكارية في تخصيص سياراتهم، وإطلاق توجهات جديدة في عالم السيارات.

وتم إطلاق مشروع Mission from Mars رسمياً، متيحاً مستويات ابتكار غير مسبوقة لتخصيص سيارة جريكاليه. وتمتزج ألوان التراب الأحمر لكوكب المريخ مع ألوان صخوره المؤكسَدة لتعطي طراز جريكاليه ألواناً فريدة تغطي الأجزاء الداخلية والخارجية ومستوحاة من غبار الصخور المعدنية وتآكل المعادن. في حين يُطلى التصميم الخارجي باللون البرتقالي Galactic Orange.

والذي يضفي طابع Fuoriserie على الهيكل الخارجي من خلال طبقاته المتعددة، حيث تحاكي قاعدته السائلة لون المعادن المنصهرة، مع لون برتقالي قوي مائل إلى الأحمر للطلاء في القسم العلوي من الهيكل، مما يمنحها طابعاً مستقبلياً مميزاً.

ويكتمل التصميم الخارجي للسيارة المخصصة مع عجلات فورتيكس المتميزة. ولا يقتصر هذا التصميم على ألون العجلات وحسب، بل يتفرّد في المعالجة الميكانيكية للمواد التي صنعت منها العجلات، حيث تم تصميم هيكل العجلات على شكل دوامة تحاكي حركة الهواء عند الانطلاق والتحرك بسرعة كبيرة. ويُغطى سطحها بطبقة شفافة من الحبر الأسود، في حين يُصنع اللون الرمادي للإطارات من خلطة مخصصة مستوحاة من كوكب المريخ.

وتحمل السيارة شعارها الخاص، ويندمج شعار مازيراتي على الدعامات الخلفية مع ألوان الهيكل الخارجي للسيارة ليعطيها شكلاً ثنائي الأبعاد بنسب أكبر من المعتاد. كما يظهر شعار الرمح الثلاثي الخاص بالعلامة في تصميم مشوّش يرمز للأمواج والمعلومات القادمة من الفضاء الخارجي، ويذكّر بشعور القيادة بسرعة عالية. كما يذكّر تأثير المرآة المُدمج مع اللون البرتقالي الغامق للهيكل الخارجي بالألواح الشمسية للمركبات الفضائية.

ويمتلك تصميم جريكاليه Mission from Mars القدرة على نقل السائقين إلى عوالم أخرى بلمسة واحدة على شاشة داخلية قياس 12.3 بوصة، هي الأكبر من نوعها في سيارات مازيراتي على الإطلاق، تتيح تحكماً شاملاً بالسيارة. وتسهم العديد من الميزات في الشعور العابر للحدود داخل السيارة، إذ تتكامل ميزات الطراز المخصص مع خريطة النجوم المدمجة بسقف السيارة الداخلي، حيث يظهر السقف إسقاطاً للأبراج النجمية الرئيسية، يأخذ الركاب في رحلة إلى المجرات البعيدة.

ولا يتبقى للمسافرين بعد اختيار وجهتهم إلا الاستمتاع بالرحلة على مقاعد جريكاليه، الأفضل ضمن فئتها من حيث تعدد الاستخدامات.

والتي تشكل الخيار الأفضل لتصميم السيارة المستوحى من التيارات الكهربائية لكوكب المريخ وبدلات رواد الفضاء وأحدث التصاميم الرائجة. وتعكس عوامل التصميم أسلوباً مبتكراً بلمسات مميزة تتجاوز الشكل الخارجي لتصل إلى الميزات العملية، التي استُلهمت من جمال المستقبل بفضل الفضول والانفتاح، فضلاً عن التفاصيل الكامنة في الألوان والمواد، والتي تحمل الطابع الفريد لشركة مازيراتي.

كما تسود التكنولوجيا تصاميم الفرش الداخلي الجلدي، مع تباين في ألوان المقصورة، وتقنيات اللصق والتغطية السيليكونية، والنقوش النافرة والغائرة على الجلد.

وتطلق مازيراتي تصميمها الفضائي الجريء من مدينة ميلانو، حيث تعرض النسخة الوحيدة من هذه السيارة خلال فعالية حصرية، بتصميمها المتفوّق ضمن فئة السيارات الفاخرة المعدّة للاستخدام اليومي.

ويأخذ تصميم جريكاليه Mission from Mars العلامة إلى عالم المستقبل من خلال إمكانات الريادة والشغف والتخصيص غير المحدود التي يقدّمها برنامج Fuoriserie.

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