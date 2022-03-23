«الإمارات للسيارات» تفتتح أول صالة عرض بوتيك لـ «مرسيدس - بنز» في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت شركة الإمارات للسيارات، الوكيل العام المعتمد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، بافتتاح صالة عرض بوتيك راقية هي الأولى من نوعها لسيارات «مرسيدس-بنز» في دولة الإمارات العربية المتحدة، في «ياس مول» بأبوظبي.

وتحتلّ صالة العرض البوتيك الجديدة البالغة مساحتها 360 متراً مربعاً موقعاً وسطياً في «ياس مول»، الذي يُعتبر أكبر وأشهر مراكز التسوّق في أبوظبي، وهي تستضيف مجموعة متنوعة من طرازات «مرسيدس-بنز»، بدءًا من السيارات الرياضية وصولاً إلى سيارات السيدان، حيث يمكن للزوّار التعرف عليها عن قرب، إلى جانب عرض تشكيلة واسعة من منتجات الموضة والمقتنيات التي تحمل اسم العلامة التجارية والمرغوبة جداً، مما يضمن أن تصبح هذه الصالة البوتيك وجهة بارزة لزوّار المول بالإضافة لعملاء «مرسيدس-بنز» في أبوظبي وعشّاق العلامة التجارية.

وتزامناً مع افتتاح صالة عرض البوتيك، قامت شركة الإمارات للسيارات بإطلاق سيارة «مرسيدس AMG EQS 53 4MATIC+» الجديدة كلياً للمرة الأولى في أبوظبي. ومع هذا الطراز الجديد، تتابع العلامة التجارية توجّهها نحو مستقبل كهربائي بالكامل وفق مفهوم أداء القيادة. ويرتكز أول طراز AMG إنتاجي كهربائي ببطارية على هندسة «مرسيدس EQ» الخاصة بالمركبات الفاخرة والتنفيذية. وهو يتألق عبر خصائص حصرية بالعلامة التجارية يمكن أن يتفاعل العميل معها مباشرة، أكانت التقنيات الحديثة المتطوّرة أم الهيكل الخارجي/التصميم الداخلي البديع أم الصوت المتميز للسيارة الذي يحرّك الأحاسيس والعواطف.

وقال مارتن شولز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط: يُعتبر الشرق الأوسط سوقاً مهماً جداً بالنسبة إلى مرسيدس-بنز، وأبوظبي هي أحد أسواقنا الأضخم في المنطقة. ولذلك فإن افتتاح صالة البوتيك هذه هو شهادة على الفرص التي نعتبِر أنها متوافرة في أبوظبي، حيث لطالما عبّر عملاء السيارات عن شغفهم ورغبتهم بالحصول على سياراتنا المميزة. وصالة العرض الجديدة هي دليل واضح على استراتيجيتنا الناجحة القائمة على مبدأ الوصول للعميل.

من جهته، قال أحمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم: نحن متحمسون جداً للتعاون مع شركة «الدار» لافتتاح هذه الصالة البوتيك الأولى من نوعها. فالتركيز يتمحور حول منطقة التسوّق الواسعة التي يجري عبرها بيع تشكيلة متنوعة جداً من منتجات الموضة والمقتنيات والإكسسوارات المتعددة المناسبة لمختلف أساليب الحياة والتي تحمل كلها شعار العلامة التجارية، وذلك ضمن بيئة مريحة وودية. وتشكّل هذه المرافق جزءًا من استراتيجية مجموعتنا القائمة على مزيد من التوسع وتوفير خدمات القيمة المضافة لصالح عملائنا ومحبّي العلامة التجارية على حد سواء.

من جانبه قال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في «الدار للاستثمار»: يكمّل افتتاح صالة عرض بوتيك مرسيدس-بنز جهودنا لتقديم تجارب فريدة وثرية لزوارنا في ياس مول. سوف نواصل العمل مع شركائنا الذين نتشارك معهم في الأفكار والتطلعات، مثل شركة الإمارات للسيارات، لتقديم مفاهيم مبتكرة جديدة وتجارب تسوّق عالمية المستوى.

بدوره، أكد محمد غازي المومني، مدير عام شركة الإمارات للسيارات، بالقول: هذه الإضافة المتميزة التي تشهدها مجموعة صالاتنا في أبوظبي سترسي المعايير من ناحية التصميم بالإضافة إلى الخدمات أيضاً. ونحن سعداء لتوسعة حضورنا وصولاً إلى هذا المكان، والبدء بالترحيب بالعملاء الجدد والحاليين وتقديم تجربة رائدة من الدرجة الأولى والتي تتميز بها العلامة التجارية فعلياً. أما فيما يخصّ المركبات والمرافق عالمية المستوى، فإن هذا الموقع يشكّل تجربة جديدة بالكامل بالنسبة إلى العملاء الجدد وأولئك الذين يعودون إلينا دوماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز