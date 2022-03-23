«العربية للسيارات» تبرز خصائص «إنفينيتي» خلال معرض «فنون العالم دبي»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لإنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، ثلاثة أيام من مشاركتها في الإبداع المستوحى من الفنون اليابانية التي تجسدها علامة إنفينيتي، وذلك في مركزها على شارع الشيخ زايد.

وأسفرت هذه الحملة التي تمت من خلال التعاون مع «زيمزي غاليري» المعرض المتكامل في دبي، عن إبداع 24 لوحة اشتملت على العديد من الأساليب الفنية.

وحضر يوم الافتتاح والأيام الثلاثة اللاحقة من الحدث عدد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم 13 فناناً جاءوا من اليابان خصيصاً لمتابعته، وأحمد التايه مالك «زيمزي غاليري»، وإيمان قاسم، المديرة الفنية في «زيمزي غاليري»، وصلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات، وعدد غفير من عشاق الفنون في المدينة.

وركزت القطع الفنية على قيادة موديلات إنفينيتي لتمكين السائقين، والإرث الفريد الذي تمتاز به هذه العلامة التجارية. وعرضت هذه الأعمال ضمن معرض «فنون العالم دبي» الذي يعدّ أكبر أسبوع ثقافي تشهده الإمارات العربية المتحدة يسلط الضوء على الفن والتصميم والأحداث في جميع أنحاء دبي، كما يشجع التفكير الملهم من خلال مجموعة من اللوحات والمطبوعات والمنحوتات والفنون الرقمية. وظهرت اللوحات بشكل بارز بين المجموعة القوية من الموديلات على الواجهة البيضاء لمركز إنفينيتي المميز الواقع على شارع الشيخ زايد.

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